Informacje te przekazały media, powołując się na lokalnych urzędników. Wybuch doprowadził do wykolejenia pociągu przewożącego personel wojskowy i członków ich rodzin. Premier Pakistanu Shehbaz Sharif zdecydowanie potępił atak. Jak podkreślił, zdarzenie „doprowadziło do tragicznej śmierci niewinnych ludzi i pozostawiło wielu rannych”.

Zamach na pociąg z żołnierzami w Kwecie

Do zamachu doszło w stolicy prowincji Beludżystan. Według relacji wysokiego rangą urzędnika pociąg przejeżdżał przez rejon Chaman Pattak w Kwecie, gdy samochód wypełniony materiałami wybuchowymi uderzył w jeden z wagonów, wywołując potężną eksplozję.

Wśród ofiar znaleźli się żołnierze. Ponad 50 osób odniosło obrażenia. Pociąg zmierzał z Kwety do Peszawaru na północnym zachodzie kraju.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia ukazują zniszczony i przewrócony wagon kolejowy. Ratownicy oraz mieszkańcy wspinali się na wrak w poszukiwaniu ocalałych. Widać było także rannych transportowanych na noszach, podczas gdy teren zabezpieczały uzbrojone służby bezpieczeństwa.

Siła wybuchu była tak duża, że fala uderzeniowa wybiła szyby i uszkodziła znajdujące się w pobliżu pojazdy.

Gdzie znajduje się Beludżystan?

Jak podaje agencja AFP, wojskowi podróżowali, aby spędzić z rodzinami święto Eid, które ma rozpocząć się we wtorek.

Beludżystan to największa pod względem powierzchni prowincja Pakistanu, a jednocześnie jeden z najbiedniejszych regionów kraju. Wskaźniki dotyczące edukacji, zatrudnienia i rozwoju gospodarczego pozostają tam znacznie niższe niż w innych częściach państwa.

Działające w regionie ugrupowania separatystyczne od lat oskarżają władze Pakistanu o wykorzystywanie bogatych złóż gazu ziemnego i zasobów mineralnych prowincji bez zapewniania korzyści lokalnej ludności.