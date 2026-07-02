Z relacji mnichów wynika, że pojazd nagle stracił stabilność, po czym zjechał z drogi i uderzył w grupę ludzi.
Do incydentu doszło w prowincji Mukdahan, położonej około 600 km od stolicy kraju – Bangkoku.
Gubernator prowincji Worrayan Boonnarate, na którego powołuje się agencja Associated Press, przekazał, że pięć osób zginęło na miejscu, a trzy zmarły w szpitalu. Gubernator dodał, że 14 osób zostało rannych; przewieziono je do szpitala; cztery osoby są w stanie ciężkim.
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Policja wciąż bada przyczyny wypadku, natomiast z relacji mnichów, którzy byli na miejscu tragedii, wynika, że pojazd nagle stracił stabilność, po czym zjechał z drogi i uderzył w grupę ludzi.
Na nagraniach z kamer monitoringu, opublikowanych przez lokalną organizację ratowniczą Ruam Jai Mukdahan Rescue Association, widać grupę mnichów idących w jednej linii poboczem drogi. Chwilę później uderzył w nich rozpędzony pojazd.
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Grupa była w trakcie 260-kilometrowej wędrówki do prowincji Ubon Ratchathani. Miasto o tej samej nazwie jest stolicą regionu i jest uznawane za jeden z najważniejszych ośrodków buddyjskich w kraju.
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