Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, południe i centralne obszary Europy pozostają pod wpływem słabych wyżów, natomiast północna część kontynentu jest pod wpływem rozległego układu niżowego, z licznymi ośrodkami położonymi m.in. nad południową Norwegią oraz nad Wyspami Brytyjskimi. Polska dostaje się pod wpływ strefy przemieszczającego się z zachodu na wschód układu frontów atmosferycznych związanego z wyżej wymienionym niżem, jedynie początkowo południowy wschód i wschód Polski pozostaną w obszarze słabego klina wyżowego. Z zachodu napływa wilgotne powietrze polarne morskie, na południu kraju cieplejsze.

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Pogoda w środę. Możliwe deszcze i burze z porywistym wiatrem

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie i północnym wschodzie kraju początkowo możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie i wybrzeżu lokalnie niewykluczone również burze. Wysokość opadów na północy oraz na krańcach południowo-zachodnich do około 15 mm.

Temperatura maksymalna od 19 st. C do 23 st. C, cieplej miejscami na południu, około 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem okresami także dość silny i w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni. W czasie ewentualnych burz wiatr w porywach do około 65 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 90 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, niewykluczone także lokalne burze. Na południu i w centrum kraju opady będą chwilami intensywne, i tam wysokość opadów miejscami do około 15-20 mm.

Temperatura minimalna od 10 st. C miejscami na Pomorzu, około 15 st. C w centrum do 18 st. C lokalnie na Podkarpaciu. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, lokalnie na południowym wschodzie i północy porywisty, nad morzem chwilami dość silny i w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni, na południowym wschodzie początkowo południowy. W czasie burz wiatr w porywach do około 55 km/h. Wysoko w Sudetach i Karpatach wiatr w porywach do 90 km/h.

Prognoza pogody na czwartek. W części kraju chwilowy powrót upałów

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a na południu i wschodzie kraju także z burzami. Wysokość opadów, szczególnie w czasie burz, do około 15-20 mm, na południu lokalnie do 30 mm.

Temperatura maksymalna od 19 st. C na wybrzeżu, około 24 st. C w centrum do 30 st. C miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem okresami także dość silny i w porywach do 65 km/h, przeważnie południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do około 75 km/h. Wysoko w Sudetach i Karpatach wiatr w porywach do 90 km/h.

Pogoda w Warszawie. Będzie chłodno i deszczowo

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia. W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 22 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna około 15 st. C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 22 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni.