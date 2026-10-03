„Drodzy Widzowie, Kochani, z niewysłowionym smutkiem i głębokim bólem piszemy, że odszedł od nas wybitny aktor – Przemysław Branny. Rodzina Bagateli w osobie Przemka straciła utalentowanego Pięknego Człowieka. Przemek: Mąż. Tato. Brat. Przyjaciel. Kolega. Aktor” – napisano w pożegnaniu.

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Przemysław Branny przez ponad 30 lat występował w Bagateli

Przemysław Branny urodził się w 1970 roku w Czeskim Cieszynie. Z teatrem związał się już jako dziecko, występując na Scenie Polskiej. W latach 1989–1993 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, gdzie pracował m.in. pod kierunkiem Krystiana Lupy i Jerzego Stuhra.

Jeszcze pod koniec studiów zadebiutował w „Placu Merkurego” w Teatrze STU. Później na stałe związał się z krakowskim Teatrem Bagatela, gdzie pracował przez ponad trzy dekady. Był aktorem dramatycznym i śpiewającym, a także pełnił funkcję asystenta reżysera.

Na scenie Bagateli występował m.in. w „Dożywociu”, „Tajemniczym ogrodzie”, „Makbecie”, „Trzech siostrach”, „Tramwaju zwanym pożądaniem”, „Sztukmistrzu z Lublina”, „Procesie”, „Locie nad kukułczym gniazdem”, „Poskromieniu złośnicy”, „Mefiście”, „Śmierci pięknych saren” i „Weselu Figara”.

W ostatnich latach można go było oglądać m.in. w „Przygodach Tomka Sawyera”, „Procesie” w reżyserii Jakuba Szydłowskiego oraz „Burzy” Williama Shakespeare’a w reżyserii Franciszka Szumińskiego.

Przemysław Branny występował także w filmach i serialach

Branny pojawiał się również na innych krakowskich i polskich scenach. Występował w Teatrze Ludowym w Krakowie, Gliwickim Teatrze Muzycznym oraz Teatrze Kobiet w Kielcach. Przez lata współpracował także z kabaretem Loch Camelot.

Miał również dorobek filmowy i telewizyjny. Zagrał m.in. w „Śmierci jak kromka chleba” Kazimierza Kutza z 1993 roku. Występował także w serialach „Na dobre i na złe”, „Przepis na życie” oraz „Pierwsza miłość”. Brał udział w programach muzycznych i rozrywkowych TVP oraz spektaklach Teatru Telewizji.

Przemysław Branny był także wokalistą

Istotną częścią działalności artystycznej Brannego była muzyka. Występował w recitalach „Pteromania”, „Że ty, że ja, je t’aime” oraz „Nokturn niekochanego”. Brał także udział w dużych koncertach estradowych i widowiskach plenerowych.

Szerszej publiczności był znany również jako wykonawca oratorium „Tu Es Petrus” Piotra Rubika i Zbigniewa Książka. Występował w nim jako solista.

Laureat Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu

Branny był laureatem kilku konkursów i festiwali. W 1993 roku otrzymał II Nagrodę oraz Nagrodę Publiczności podczas XIV Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.

Rok później, wspólnie z Katarzyną Jamróz, zdobył I Nagrodę w Kabaretonie na XXXI Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 1996 roku otrzymał stypendium artystyczne Miasta Krakowa, a w 2005 roku – wspólnie z Olgą Szomańską i Piotrem Rubikiem – I Nagrodę na Festiwalu Jedynki w Sopocie.