Najbliższa duża premiera to „Kościuszko” w Teatrze Capitol we Wrocławiu 3 października. Za reżyserię, scenariusz i teksty piosenek odpowiada Konrad Imiela, za muzykę i kierownictwo muzyczne – Grzegorz Rdzak. Hasło wrocławskiej premiery brzmi: „Wolność! Równość! Miłość ponad wszystkie stany!”.

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Kościuszko wraca do Wrocławia na scenie Capitolu

- Dlaczego Kościuszko? Bo to historia w Polsce nieopowiedziana, przeważającej części społeczeństwa znana tylko powierzchownie – mówi Konrad Imiela, dyrektor Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. – Kościuszko jest też jednym z nielicznych bohaterów, do którego może się przyznać zarówno lewica, jak i prawica. Dodam, że był artystą: malował i komponował. Poprosiłem kompozytora musicalu, żeby wplótł kilka taktów pana Tadeusza do naszego widowiska. Nie będzie to pierwsza premiera muzycznego spektaklu o Kościuszce we Wrocławiu. W latach 30. XIX w. Karl Eduard von Holtei, skądinąd tłumacz Mickiewicza i bardzo ceniony wówczas kompozytor, wystawił wodewil „Stary Wódz”. Kościuszko ze swoim życiorysem był wówczas światowym bohaterem. Wodewil w Berlinie, gdzie obejrzał go również cesarz, był zakazany, a we Wrocławiu cieszył się dużym powodzeniem.

Nowa premiera ma być brawurową opowieścią o bohaterze swoich czasów, uwikłanym w wielką historię i wpływającym na pokoleniowe zmiany. Nieczęsto się zdarza, aby idee jednego człowieka łączyły przemiany ustrojowe na różnych kontynentach, przenikały do świadomości ludzi o odmiennym pochodzeniu i stawały się zrozumiałym językiem ponad wszelkimi podziałami.

Ważny jest wątek miłosny. Tadeusz był zakochany do szaleństwa w Ludwice Sosnowskiej. Na drodze ich miłości stanął bezwzględny ojciec, hetman Sosnowski, dla którego najważniejsze było wysokie pochodzenie kandydata do ręki córki. Tadeusz został odrzucony, a zniewaga, której doświadczył, stała się silnym impulsem do przełamywania kolejnych przeszkód.

Kościuszko będzie walczył w obronie Konstytucji 3 Maja. Trafi do niewoli. Pozna wiele kobiet. W spektaklu ważne są Stany Zjednoczone i wojna o niepodległość, w której Kościuszko odegrał strategiczną rolę, tak jak jego fortyfikacje w West Point. Mistrzami Polaka byli Benjamin Franklin, Thomas Jefferson i Alexander Hamilton Kościuszko, w którego wcieli się Rafał Kozok, ma również rapować, a Ludwikę Sosnowską zagra Ewa Szlempo-Kruszyńska.

Kościuszko jest też jednym z nielicznych bohaterów, do którego może się przyznać zarówno lewica, jak i prawica. Konrad Imiela

W przestrzeni medialnej funkcjonuje informacja o budżecie 2 mln 75 tys. zł, ale jak tłumaczy dyrektor Imiela kwota obejmuje również koszty kilkudziesięciu wystawień do końca roku, a także dotację 75 tys. z programu ministra kultury. Przypomnijmy, że Kościuszce poświęcony był film „Kos” Pawła Maślony i sztuka Bojarskiej „Lekcja polskiej”, gdzie głównego bohatera grał Tadeusz Łomnicki.

– Wystawiam musical o Kościuszce, bo żył w Rzeczpospolitej podzielonej, jak my teraz jesteśmy podzieleni, z przesłaniem, żebyśmy nie powtórzyli losu przodków. Biografia naczelnika jest tak bogata, że należy mu się wysokobudżetowy film.

„Zakonnica w przebraniu”, czyli śladem Whoopi Goldberg

Teatr Muzyczny w Gdyni jest już po premierze „Zakonnicy w przebraniu” (5 września). Musical oparty na filmie z Whoopi Goldberg z 1992 r. ma partyturę Alana Menkena, który napisał również muzykę do „Małej Syrenki” i „Pięknej i Bestii” – oscylującą między disco lat 70., soulem i gospel. Reżyseria Pawła Aignera, scenografia Wojciecha Stefaniaka.

– Zdecydowałem się na „Zakonnicę w przebraniu”, bo ma znakomitą muzykę i mogą w niej zagrać wspaniałe aktorki Teatru Muzycznego – mówi dyrektor Igor Michalski. – Kiedy zaczęliśmy sprzedawać bilety, zaczęły znikać pierwszego dnia. Obecnie mamy z tego tytułu wpływy 1 mln zł Teraz dla męskiej części zespołu przygotowujemy z myślą o mniejszej scenie „Moby Dicka” Piotra Kościelniaka. Premiera 2 października.

Przypomnijmy: opętany zemstą kapitan Ahab ciągnie za sobą załogę w ocean, który ma więcej tajemnic, niż się wydaje. Forma stawia na bliskość z widzem zamiast wielkich efektów.

– Plan jest taki, że jednego wieczoru na dużej scenie „Zakonnicę” będzie oglądać 1070 osób, zaś „Moby Dicka” 300 – mówi Igor Michalski.

Budżet „Zakonnicy” wynosi 1,7 mln zł, zaś „Moby Dicka” 300 tys. zł.

– Jesteśmy dumni, że na Google w gronie teatrów musicalowych mamy najwyższe noty 4,9.

Cenię również to, co powiedzieli o musicalu Amerykanie, że zawarta jest w niej gorzka ironia i piękno, bo to wielka tragedia przebrana za wielką imprezę Wojciech Kępczyński o „Wielkim Gatsby"

„Wielki Gatsby” w Romie

W maju premierę będzie miał w warszawskiej Romie „Wielki Gatsby” z broadwayowską muzyką Jasona Howlanda i librettem Kait Kerrigan. Będzie to pierwsza nieanglojęzyczna inscenizacja na świecie. Za polski przekład odpowiada Michał Wojnarowski.

– Bardzo sobie cenię powieść Scotta Fitzgeralda, również dlatego, że opowiada o czasach bardzo ciekawych i trudnych, jak nasze w tej chwili – mówi dyrektor Wojciech Kępczyński, który właśnie kończy casting, a choć ma swoje typy, prosi o cierpliwość, bo obsada spektaklu w jego reżyserii zostanie ogłoszona niebawem.

– Cenię również to, co powiedzieli o musicalu Amerykanie, że zawarta jest w niej gorzka ironia i piękno, bo to wielka tragedia przebrana za wielką imprezę – mówi Wojciech Kępczyński. – Nie będę ukrywał, że wspaniała jest muzyka w stylu lat 20.

Jak mówi dyrektor Kępczyński, budżet nie jest jeszcze znany, ponieważ nie zapadły decyzje co do wyboru scenografii. Trzeba dodać, że Szef Romy dzięki swojej renomie w świecie musicalu zawsze dostaje od zagranicznych partnerów zgodę na inscenizacje autorskie – non replica.

„Frozen” Disney'a w Łodzi

Teatr Muzyczny w Łodzi da 13 marca jako pierwsza scena w Polsce pełną, oficjalnie licencjonowaną sceniczną wersję gigantycznego przeboju Disneya „Frozen. Kraina lodu” – z piosenkami Kristen Anderson-Lopez i Roberta Lopeza oraz nowymi utworami napisanymi specjalnie na potrzeby teatru. Za tłumaczenie odpowiada Michał Wojnarowski, reżyseruje Tadeusz Kabicz. Kierownictwo muzyczne Jan Stokłosa.

Premiera zbiega się z 80-leciem łódzkiej sceny.

Musical przeniesie widzów do baśniowego królestwa Arendelle, gdzie księżniczki Anna i Elsa dorastają w odizolowaniu od świata. Kiedy Elsa zostaje koronowana na królową, jej magiczne moce przejmują nad nią kontrolę, sprowadzając na krainę wieczną zimę. Anna wyrusza w niesamowitą podróż, by odnaleźć siostrę i sprowadzić ją do domu. W wyprawie towarzyszą jej pracowity handlarz lodem Kristoff, wierny renifer Sven oraz beztroski bałwan Olaf.

– Disney to Himalaje – współpraca z nim wymaga znakomitego przygotowania, warunki są wymagające – powiedział Marcin Zawada, dyrektor Teatru Muzycznego. – Muszę podkreślić, że bez dyskusji przyjęto kandydaturę Tadeusza Kabicza.

Żartujemy, że Disney ogląda Teatr Telewizji, gdzie Kabicz zrealizował trzy świetne spektakle.

Na casting zgłosiło się 500 osób, a gdy sprzedaż ruszyła na 7 miesięcy przed premierą – sprzedało się 40 proc. biletów, na wieczorowe spektakle większość.

Syrena i Teatr Muzyczny w Poznaniu

Warto wspomnieć o innych premierach sezonu. „Wszyscy mówią o Jamiem” w Teatrze Syrena miało premierę 12 września. To współczesny brytyjski hit o szesnastolatku, który marzy o zostaniu drag queen i włożeniu sukienki na szkolny bal. Również 12 września Teatr Muzyczny w Poznaniu dał premierę „Pani Doubtfire”. Komedia z Robinem Williamsem, czyli historia rozwiedzionego ojca, który przebiera się za starszą gospodynię, żeby móc być bliżej dzieci – dorobiła się musicalu, który w 2021 r. trafił na Broadway. Za muzykę odpowiadają bracia Wayne i Karey Kirkpatrickowie; reżyseria Łukasz Brzeziński.

27 lutego 2027 r. Teatr Muzyczny w Poznaniu pokaże „Draculę”.

Polska prapremiera opiera się na gotyckiej powieści Brama Stokera, z librettem Dona Blacka i Christophera Hamptona, w reżyserii Pawła Szkotaka.