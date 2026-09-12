Wśród premier nowego sezonu w Starym znalazł się spektakl pochodzącego z Białorusi reżysera i dramatopisarza Mikity Iłyńczyka – już z polskim obywatelstwem – „E:/MIGRANCI”, przewrotnie podejmujący dialog z „Emigrantami” Sławomira Mrożka. Polska nie jest w nim krajem wyjazdu, lecz miejscem powrotu, selekcji i asymilacji. Wcześniej Iłyńczyk zrealizował m.in. „Lalkę” w Dramatycznym w Warszawie.

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Reżyser „1670” w Starym Teatrze

„Sąsiedzi” Jakuba Skrzywanka, poprzez materiały archiwalne i teksty m.in. Jana Tomasza Grossa, pokażą natomiast kruchość wspólnoty oraz relacji polsko-żydowskich oraz polsko-ukraińskich.

Punktem wyjścia spektaklu „Na Szewskiej. Sprawa Stanisława Pyjasa” Marcina Wierzchowskiego, opartego na reportażu historycznym Cezarego Łazarewicza, jest śmierć krakowskiego studenta i opozycjonisty oraz historia państwowej przemocy, inwigilacji i narodzin Studenckiego Komitetu Solidarności.

W wieńczącej sezon „Pospolitej” Macieja Buchwalda – reżysera serialowego fenomenu „Rok 1670” – i Grzegorza Uzdańskiego – autora głośnego „Wypióra” – narodowa historia przyjmuje formę opowieści o dojrzewającej siedemnastolatce, która próbuje określić swoją pozycję wobec Zachodu, Wschodu i oczekiwań własnej rodziny.

Narodowy Stary Teatr zaproponuje publiczności nowy sposób poruszania się po swoim programie. W sezonie 2026/2027 repertuar można będzie odkrywać poprzez pięć ścieżek kuratorskich: „Polska: sprawdzam!”, „Radykalna ciekawość”, „Przestrzeń doświadczeń”, „Powidoki historii”, „Rodzina w teatrze”.

Przewodnikami po repertuarze zostaną Anka i Wilhelm Sasnalowie, Agnieszka Holland, Anna Dymna, Pat Guzik i Mateusz Kołek oraz Anna Kosibowicz.

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Jubileusz 30-lecie „Rodzeństwa” Lupy

Szczególne miejsce w programie zajmie jubileusz trzydziestolecia „Rodzeństwa” Thomasa Bernharda w reżyserii Krystiana Lupy. Spektakl, obecny na Scenie Kameralnej od 1996 r. Piotr Skiba, Agnieszka Mandat i Małgorzata Hajewska-Krzysztofik od trzech dekad powracają do swoich ról, a upływ czasu staje się częścią przedstawienia. Jubileuszowi będzie towarzyszyć spotkanie z twórcami i twórczyniami, które 31 października 2026 r. poprowadzi Paweł Sztarbowski.

Do ścieżki należą również Krakowski Salon Poezji, w tym spotkanie z udziałem Ralpha Kamińskiego i Ireny Santor, oraz zwiedzanie Starego Teatru. Literatura, muzyka, aktorskie biografie i architektura pozwalają odkrywać historię poprzez głos, obecność i bezpośrednie doświadczenie miejsca.

W sezonie 2026/2027 Narodowy Stary Teatr ma rozwijać współpracę międzynarodową. Spektakl Juliena Gosselina powstanie w koprodukcji z Odéon–Théâtre de l’Europe, jednym z czterech francuskich teatrów narodowych oraz Nowym Teatrem w Warszawie. Gosselin od 2024 r. jest dyrektorem artystycznym paryskiej instytucji.

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Stary w Teatrze TV

Premiera spektaklu Gosselina oraz realizacja Philippe’a Quesne’a odbędą się w ramach sezonu Polska–Francja / Francja–Polska, zaplanowanego równolegle w obu krajach od lutego do października 2027 r. Kluczowymi partnerami projektów są Instytut Francuski i Instytut Adama Mickiewicza.

Narodowy Stary Teatr rozwinie też współpracę z Teatrem Telewizji. Telewizyjnej adaptacji doczekają się „Sceny z życia” według Małgorzaty Maciejewskiej w reżyserii Katarzyny Minkowskiej, z udziałem między innymi Anny Radwan, Ewy Kaim, Juliusza Chrząstowskiego i Michała Majnicza.

W programie znajdzie się również „Deklaracja praw człowieka i obywatela” Jana Czaplińskiego w reżyserii Jakuba Skrzywanka, podejmująca pytania o przemoc instytucjonalną, odpowiedzialność i równość wobec prawa.