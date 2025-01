„Seks, Hajs i Głód”, czyli przydałby się wykrywacz teatralnych postaci

Luk Perceval i Zola

Od początku otrzymujemy natłok informacji o postaciach i relacjach między nimi, ale dezorientację pogłębia błyskawiczne tempo gry i inicjowania kolejnych wątków. Nadekspresja wzmożona przez mikroporty, znakomitych skądinąd aktorów Starego, zagłusza myślowy dialog. W rozpoznaniu widowiska Percevala nie pomaga niemal symultaniczne podawanie tekstu. Komunikaty ze sceny bombardują, idą do ataku na widownię. Uwaga widza odbija się od ściany słów i potoku informacji. Podobnie krzykliwy jest orwellowski „1984" Percevala w Berliner Ensamble. Reżyser wie o co chodzi. Aktorzy też.

A widzowie? Oglądając aktorsko-reżyserski blitzkrieg w Krakowie mają się zastanawiać, czy rozrzucanie książek po scenie znaczy, że chaos oraz to, że wielu rzeczy „nie łapią” - są celowe? Mamy się zgubić w kapitalistycznej rzeczywistości Zoli, jak jego bohaterki i bohaterowie? Najlepiej od razu się poddać? Ale co wtedy? Najbardziej empatyczni zastanawiają się nad dwupakiem, czyli biletami na dwa spektakle, by dać szansę reżyserowi. I sobie.



Nie ulega wątpliwości, że Perceval zdecydował się opowiedzieć przede wszystkim losy doktora Pascala, alter ego Emila Zoli z elementami Charlesa Darwina i jego nieślubnej siostry Gerwazyny, której córką jest Nana, kurtyzana. Pojawia się też młodszy brat Pascala – Saccard, finansujący powstanie banku i Kanału Sueskiego. Jest też Etienne, bohater „Germinala" o strajku górników i jego tłumieniu, a także Jakub Lantier, maszynista-morderca. Ustalenie podstawowych faktów to niewielki powód do teatralnej satysfakcji.



Seks, hajs i głód w Starym Teatrze

Z powikłanej relacji o życiu bohaterów możemy też wnioskować o próbie ucieczki przed losem rodziców i popadaniem w inne formy rodzinnego fatum. Rzecz robi ponure wrażenie, ale Perceval dał też aktorom szansę na kabaretowe żarty z pastiszowaniem XX-wiecznym francuskich szlagierów, włączając w to wykonanie przedszkolno-szkolnej parafrazy „Wiem, wiem stałaś pod latarnią...”.



Na ciemnej scenie, rozświetlanej tylko zimnym, ledowym światłem (a potem latarkami), gdzie ogromne litery – scenograficzne dominanty Annette Kurz, oznajmiają tytuły kolejnych części spektaklu, siłą rzeczy historia Nany otrzymuje barwniejszy przebieg, choćby dzięki burdelowej czerwieni, głównie zaś popisowej grze Ewy Kaim i Aleksandry Nowosadko.

Muzykę na żywo gra również na pianinie Roman Gancarczyk. Czasami to buduje nastrój, czasami wzmaga kakofonię.