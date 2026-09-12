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W rocznicę wydarzeń marca 1968 roku, w szkole przy ulicy Stawki, odbyło się spotkanie z osobami pochodzenia żydowskiego, a także naukowcami i ludźmi kultury, którzy po wypadkach w 1968 roku przymusowo emigrowali z Polski. Nz. m.in.: Józef Dajczgewand, Sławomir Kretkowski (Kret), Natan Tenenbaum.
Wdniu swoich 82. urodzin, 4 września zmarł w Szwecji Józef Dajczgewand, zwany przez przyjaciół Józkiem albo Józiem – nigdy Józefem. Był jedną z 13 osób uznanych przez władze PRL w 1968 r. za przywódców tajnego związku „komandosów”. Józek odmawiał zeznań w śledztwie i został skazany na 2,5 roku więzienia. W śledztwie był torturowany, co było rzadkością, a w więzieniu szykanowany i prześladowany na zlecenie władz.
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