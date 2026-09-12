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Irena Lasota: Józek Dajczgewand był pięknym człowiekiem

Józek był pięknym człowiekiem. Inteligentny, świetnie oczytany, wiecznie zbuntowany; miał charakter lidera, który nie chciał być liderem, ale wciągał ludzi do działania.

Publikacja: 12.09.2026 12:07

W rocznicę wydarzeń marca 1968 roku, w szkole przy ulicy Stawki, odbyło się spotkanie z osobami poch

W rocznicę wydarzeń marca 1968 roku, w szkole przy ulicy Stawki, odbyło się spotkanie z osobami pochodzenia żydowskiego, a także naukowcami i ludźmi kultury, którzy po wypadkach w 1968 roku przymusowo emigrowali z Polski. Nz. m.in.: Józef Dajczgewand, Sławomir Kretkowski (Kret), Natan Tenenbaum.

Foto: PAP/Witold Rozmysłowicz

Irena Lasota

Wdniu swoich 82. urodzin, 4 września zmarł w Szwecji Józef Dajczgewand, zwany przez przyjaciół Józkiem albo Józiem – nigdy Józefem. Był jedną z 13 osób uznanych przez władze PRL w 1968 r. za przywódców tajnego związku „komandosów”. Józek odmawiał zeznań w śledztwie i został skazany na 2,5 roku więzienia. W śledztwie był torturowany, co było rzadkością, a w więzieniu szykanowany i prześladowany na zlecenie władz.

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