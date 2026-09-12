Przed nadchodzącym kryzysem ostrzega Alexander De Croo, szef Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz były premier Belgii. Przebywający na miejscu urzędnik, będący trzecim najważniejszym przedstawicielem w strukturach ONZ, zaznaczył, że Ukraina wchodzi w nadchodzący sezon zimowy z bardzo osłabionej pozycji wyjściowej.

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ONZ ostrzega przed kryzysem humanitarnym na Ukrainie

Głównym powodem obaw jest konsekwentne uderzanie przez siły rosyjskie w elementy infrastruktury energetycznej i przesyłowej. W warunkach zimowych, gdy temperatury na Ukrainie spadają do –20°C, uszkodzenia sieci elektrycznej mogą pozbawić mieszkańców ogrzewania oraz wywołać paraliż systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. W ocenie De Croo uniemożliwienie cywilom dostępu do podstawowych mediów stwarza zagrożenie wystąpienia zdarzeń bliskich katastrofie humanitarnej.

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Zmiana taktyki Rosji. Nowe drony celują w obiekty cywilne

Raport opublikowany przez BBC wskazuje na wyraźne zmiany w taktyce prowadzenia działań zbrojnych przez stronę rosyjską. W całodobowych nalotach na ukraińskie miasta – ze szczególnym uwzględnieniem Kijowa – zaczęto wykorzystywać szybsze drony z napędem odrzutowym, których przechwycenie przez systemy obrony powietrznej jest znacznie trudniejsze.Celem uderzeń stają się nie tylko węzły energetyczne, ale również infrastruktura cywilna i komercyjna, w tym stacje paliw, fabryki, magazyny oraz obiekty handlowe.

Równolegle strona ukraińska prowadzi ataki bezzałogowców na terytorium Rosji, celując w obiekty naftowe, gazowe i centra dystrybucyjne, co doprowadziło m.in. do zniszczeń w rejonie kurortu Soczi. Strony konfliktu formalnie zaprzeczają celowemu atakowaniu ludności cywilnej.

Misja dyplomatyczna USA

Wzrost intensywności nalotów nastąpił bezpośrednio po misji dyplomatycznej wysłanników prezydenta USA Donalda Trumpa, którzy przeprowadzili rozmowy z Władimirem Putinem w Moskwie oraz Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie.

W odpowiedzi na niszczenie infrastruktury ONZ prowadzi działania na rzecz odbudowy uszkodzonych elementów sieci oraz wspiera tworzenie zdecentralizowanych instalacji energetycznych, które są mniej podatne na ewentualne ataki. W rozmowie z BBC Alexander De Croo określił realizację tych zadań jako skrajnie trudną i niebezpieczną.