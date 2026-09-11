Reuters podał informację, powołując się na dwa jemeńskie źródła rządowe. Kontrola nad Zubab jest kluczowa dla kontroli nad wodami cieśniny Bab al-Mandab – twierdzą te źródła.

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Z kolei inne źródło rządowe poinformowało AFP, że Huti opanowali wyspę Perim, która znajduje się na środku cieśniny.

Rebelianci Huti w Jemenie Foto: PAP

Trwa ofensywa Hutich wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego

Wcześniej pojawiła się informacja, że wobec ofensywy Hutich wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego do Zubab wycofują się siły wierne uznawanemu przez społeczność międzynarodową jemeńskiemu rządowi.

Cieśnina Bab al-Mandab łączy Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim i jest jednym z kluczowych szlaków żeglugowych świata. Po tym, jak Iran zaczął blokować cieśninę Ormuz w odwecie za atak USA i Izraela, cieśnina ta zyskała na znaczeniu jako „rezerwowy” szlak eksportu ropy z Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska jest największym na świecie eksporterem ropy naftowej.

Portal Axios podał, że saudyjski następca tronu Mohamed bin Salman dwukrotnie dzwonił 10 września do prezydenta USA, prosząc o przeprowadzenie uderzeń na Hutich. Trump miał jednak odmówić.

Zablokowanie przez Hutich cieśniny Bab al-Mandab mogłoby oznaczać skokowy wzrost cen ropy

Gdyby Huti zdobyli kontrolę nad tą cieśniną i skutecznie by ją zablokowali, mogłoby to doprowadzić do kolejnego skoku cen ropy na światowych rynkach. Wobec napięć w rejonie cieśniny Ormuz i eskalacji w Jemenie cena ropy Brent w pewnym momencie zbliżała się do 110 dolarów za baryłkę. Obecnie za baryłkę tej ropy trzeba płacić ok. 105 dolarów. Przed wybuchem wojny USA i Izraela z Iranem baryłka ropy Brent kosztowała ok. 70 dolarów.

Huti zapewnili 10 września, że żegluga przez cieśninę Bab al-Mandab jest bezpieczna i odbywa się bez zakłóceń. Huti deklarują, że nie przepuszczają jedynie statków z Arabii Saudyjskiej.

Jemeński rząd, a także źródła w Iranie i regionie, na które powołuje się Reuters twierdzą, że ofensywa Hutich wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego jest kierowana bezpośrednio przez przedstawicieli irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Oficjalnie rzecznik Hutich Mohammed Abdulsalam przekonuje, że działania rebeliantów mają „charakter defensywny” i zostaną wstrzymane, gdy władze Jemenu wstrzymają swoje ataki na Hutich.

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