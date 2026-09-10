Nowojorski przedsiębiorca Steve Witkoff i zięć Trumpa Jared Kushner odwiedzili Moskwę i Kijów. Prezydent USA Donald Trump zadzwonił też do Władimira Putina. Jesteśmy bliżej pokoju w Ukrainie?

Nie sądzę, że zbliżamy się do pokoju i zakończenia wojny. Przede wszystkim dlatego, że wysłannicy USA najpierw udali się do agresora, a dopiero później do jego ofiary. Donald Trump zadzwonił do Władimira Putina i jak na razie (stan na 9 września – red.) nie rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Wygląda to co najmniej dziwnie. I myślę, że to nie jest wyłącznie moje zdanie. USA imitują aktywność, bo Donald Trump potrzebuje namacalnego zwycięstwa przed wyborami połówkowymi. Ale czasu pozostało tak niewiele, że nie warto liczyć na to, że w kwestii wojny Rosji z Ukrainą ten sukces odniesie.