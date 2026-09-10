Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Ołena i Wołodymyr Zełenscy
Nie sądzę, że zbliżamy się do pokoju i zakończenia wojny. Przede wszystkim dlatego, że wysłannicy USA najpierw udali się do agresora, a dopiero później do jego ofiary. Donald Trump zadzwonił do Władimira Putina i jak na razie (stan na 9 września – red.) nie rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Wygląda to co najmniej dziwnie. I myślę, że to nie jest wyłącznie moje zdanie. USA imitują aktywność, bo Donald Trump potrzebuje namacalnego zwycięstwa przed wyborami połówkowymi. Ale czasu pozostało tak niewiele, że nie warto liczyć na to, że w kwestii wojny Rosji z Ukrainą ten sukces odniesie.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas