Prokuratura Okręgowa w Elblągu prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości, do których dochodziło w jednym z gabinetów stomatologicznych na terenie Braniewa. Sprawa dotyczy poświadczania nieprawdy w raportach statystyczno-medycznych oraz wyłudzenia środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Proceder – według zgromadzonych dowodów – trwał od 1 stycznia do 30 września 2025 r..

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Dentysta z Braniewa miał wyłudzić z NFZ 92 tys. zł

Podstawą działalności podejrzanego stomatologa była umowa o świadczenie usług medycznych zawarta z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Na mocy tego kontraktu lekarz był zobowiązany do systematycznego raportowania wykonanych procedur, co stanowiło podstawę do wypłaty refundacji.

Jak wykazały czynności kontrolne oraz weryfikacja materiału dowodowego, sprawozdania składane do płatnika nie odzwierciedlały stanu faktycznego. W toku postępowania śledczy przeanalizowali ponad 1410 procedur stomatologicznych. Zgodnie z ustaleniami Prokuratury Okręgowej w Elblągu zakwestionowano około 800 z nich. Podrobione lub nierzetelne wpisy dotyczyły świadczeń przypisanych łącznie 270 pacjentom korzystającym z usług gabinetu.

Jak wynika z ustaleń prokuratury, dentysta zgłaszał zabiegi, które w rzeczywistości w ogóle nie zostały przeprowadzone, lub były droższe od faktycznie zrealizowanych.

45 zarzutów dla dentysty z Braniewa. Grozi mu do 8 lat więzienia

Podejrzany lekarz nie wprowadzał fikcyjnych danych osobiście. Wprowadzanie sfałszowanych informacji do elektronicznego systemu rozliczeniowego zlecano upoważnionemu pracownikowi gabinetu, który działał na polecenie przełożonego. Zgodnie z informacjami prokuratury, stomatolog „w obu przypadkach poświadczał nieprawdę w przedkładanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia raportach statystyczno-medycznych, a dodatkowo w przypadkach niewykonania świadczeń doprowadzał NFZ do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez uzyskanie refundacji z tytułu wykazanych, ale niewykonanych zabiegów”.

Postanowienie prokuratorskie obejmuje łącznie 45 czynów zarzucanych stomatologowi, w tym 21 dotyczących poświadczania nieprawdy w raportach składanych do NFZ oraz 24 czyny odnoszące się do poświadczania nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz doprowadzenia Funduszu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Łączna wartość nienależnie pobranych środków z budżetu NFZ oszacowana została na kwotę 92 tys. zł. Za zarzucane przestępstwa podejrzanemu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Okręgowa w Elblągu poinformowała, że postępowanie przygotowawcze jest kontynuowane, a w sprawie wykonywane są dalsze czynności procesowe.