Obecność bakterii wykryto w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

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Chodzi o produkt Gałka wędzona o numerze partii 223.2026/M i terminie przydatności do spożycia 30/09/2026.

Producentem sera jest MLECZ SERY GÓRSKIE Sp. z o.o. z Jabłonki, a dystrybutorem Koszyk Kinga Masny-Wojtaszek z Bielska-Białej.

Producent uruchomił procedurę wycofania produktu z rynku i podjął działania zmierzające do wykrycia źródła zanieczyszczenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu przeprowadził dochodzenie wyjaśniające i wydał decyzję wstrzymującą produkcję kwestionowanego sera do momentu otrzymania wyników potwierdzających jego bezpieczeństwo. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują wycofanie produktu z obrotu.

Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie. W przypadku wystąpienia objawów choroby po jego spożyciu, należy skontaktować się z lekarzem.

Objawy listeriozy to m.in. gorączka, objawy grypopodobne, ból brzucha lub pleców, biegunka i wymioty, ból głowy, mięśni, gardła. Listerioza może prowadzić do sepsy lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.