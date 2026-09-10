490 mld zł strat w cztery lata. Najwięcej zapłaciły polskie gospodarstwa domowe
Analitycy Głównego Urzędu Statystycznego oszacowali, że najwięcej na rosyjskiej inwazji stracił sektor gospodarstw domowych. Ich rachunek to 292,1 mld zł. Natomiast sektor przedsiębiorstw stracił 126 mld zł, a rządowo-samorządowy 72 mld zł.
Wyliczenia dotyczą czterech lat działań wojennych prowadzonych na wschodzie w latach 2022–2025. Łącznie to 490,1 mld zł. Kwota ta stanowi ok. 3,5 proc. skumulowanego PKB Polski z lat 2022–2025.
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GUS wziął pod uwagę m.in. zagadnienia związane ze skalą pomocy Ukrainie i Ukraińcom, sytuacją na rynku pracy, zmianami w gospodarce i demografii. Analiza objęła także badanie nastrojów Polaków i tego, jak skutki działań wojennych i napływu uchodźców do Polski wpłynęły na kondycję gospodarstw domowych i przedsiębiorczość.
Jak tłumaczył Marek Cierpiał-Wolan, szef GUS, pod uwagę wzięto także utratę siły nabywczej gospodarstw domowych w związku z wyhamowaniem wzrostu płac po inwazji z lutego 2022 r., alternatywne wydatki związane z budżetem obronnym czy spadek wartości dodanej brutto polskiego przemysłu.
Mówiąc o spadku wartości dodanej brutto polskiego przemysłu, statystycy podkreślili odczuwalność rosyjskiej inwazji na Ukrainę na polskie budownictwo. Spadek wartości dodanej brutto w tym sektorze gospodarki oszacowany został na 120,9 mld zł.
To efekt odpływu z rynku m.in. pracowników. GUS podał, że w 2023 r. liczba ukraińskich mężczyzn zameldowanych na pobyt czasowy w Polsce spadła o 12,7 proc. Przez wybuch wojny nastąpił też wzrost cen materiałów – podrażały metale nieżelazne, kruszywo, szkło, cement, asfalt, stal czy tworzywa sztuczne.
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