Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu wyniosła 5,9 proc. wobec 5,8 proc. w lipcu.

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Bezrobocie w Polsce wzrosło do 5,9 proc.

Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach: szydłowieckim (22,8 proc., woj. mazowieckie), brzozowskim (19 proc., woj. podkarpackie) i przysuskim (18,1 proc., woj. mazowieckie). Najniższą stopę zanotowano w powiecie poznańskim (1,4 proc.), Poznaniu, będącym miastem na prawach powiatu (1,6 proc.), oraz w Warszawie (1,6 proc.).

Według resortu stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec sierpnia 2026 r. kształtowała się w przedziale od 3,8 proc. w województwie wielkopolskim do 9,3 proc. w województwie warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o 0,1 pkt proc. w pięciu województwach, a w 11 województwach się nie zmieniła.

Ponad 911 tys. bezrobotnych w urzędach pracy

Na koniec sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tys. bezrobotnych – o 4,6 tys. więcej niż w poprzednim miesiącu i o 54,7 tys. więcej niż na koniec sierpnia 2025 r. Według wstępnych danych w sierpniu w urzędach pracy zarejestrowało się ok. 86,5 tys. bezrobotnych, czyli o 13,1 tys. (13,2 proc.) mniej niż w lipcu br. i o 10,3 tys. (10,6 proc.) mniej niż w sierpniu 2025 r.

„Główne, podane przez bezrobotnych, przyczyny rozwiązywania umów o pracę w sierpniu 2026 r. to: zakończenie pracy z powodu upływu okresu, na jaki zawarta była umowa, oraz rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Natomiast najczęściej wskazywanymi przez bezrobotnych głównymi powodami rejestracji w urzędzie pracy było uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego (na ten powód wskazało 40,8 proc. bezrobotnych, z którymi przeprowadzono wywiady) oraz uzyskanie pomocy w podjęciu pracy (39,4 proc.)” – podało MRPiPS.

Resort poinformował również, że według wstępnych danych w sierpniu wyrejestrowano z urzędów pracy ok. 81,5 tys. bezrobotnych, czyli o 13,2 tys. (14 proc.) mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 10,2 tys. (14,3 proc.) więcej niż w sierpniu 2025 r.

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„Wzrost wyrejestrowań r/r to przede wszystkim efekt większej niż przed rokiem liczby wyrejestrowanych z powodu braku kontaktu z PUP co najmniej raz na 90 dni (od czerwca 2025 r. urzędy pracy zaczęły wdrażać ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która zmieniła m.in. zasady utraty statusu bezrobotnego z powodu braku kontaktu z urzędem)” – poinformował resort.

Najczęstszymi powodami wyrejestrowania bezrobotnych z ewidencji urzędów pracy w sierpniu 2026 r. były: podjęcie pracy, brak kontaktu z PUP przynajmniej raz na 90 dni, rozpoczęcie udziału w aktywnych formach wsparcia oraz złożenie przez bezrobotnego wniosku o pozbawienie statusu.

Firmy zgłaszają coraz mniej ofert pracy

Według wstępnych danych pracodawcy zgłosili do urzędów pracy w sierpniu 34,3 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 4,5 tys. ofert (11,7 proc.) mniej niż w poprzednim miesiącu i o 5 tys. (12,7 proc.) mniej niż w sierpniu 2025 r.

Resort podkreślił również, że zgodnie z metodologią Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w lipcu 3,4 proc. W Unii Europejskiej niższą stopę bezrobocia zanotowano jedynie w Czechach – 3,3 proc.