Po zakończeniu piątkowego posiedzenia Rady Ministrów ws. projektu budżetu na 2027 r. minister Domański poinformował, że rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2027 r. Jednocześnie przyjęto zaktualizowaną prognozę wskaźników makroekonomicznych.

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– Prognozujemy, iż inflacja w przyszłym roku wyniesie średnio 2,8 proc. – powiedział minister. Dodał, że prognozowany wzrost PKB w przyszłym roku to 3 proc.

Dodał, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w bieżącym roku ma wynieść – zgodnie z prognozami rządu – 6,4 proc., co w ujęciu realnym oznacza wzrost o 3,3 proc. – W roku 2027 prognozowana jest kontynuacja dobrej koniunktury na rynku pracy, co przełoży się na dalszy wzrost wynagrodzeń. Prognozujemy, iż nominalne przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 5,9 proc., a realnie o 3 proc. – przekazał Domański.

Rząd prognozuje też, że stopa bezrobocia według unijnej metodologii w Polsce na koniec 2027 r. będzie na poziomie 6 proc.

W czerwcu br. rząd przyjął prognozę wskaźników makroekonomicznych na rok 2027. Według ówczesnych szacunków, w przyszłym roku PKB miał wzrosnąć o 3,1 proc., inflacja średnioroczna 2,5 proc.

Andrzej Domański: Prognozowane dochody na 2027 rok wyniosą 695 mld zł

– Prognozowane dochody na 2027 rok wyniosą 695 mld zł, czyli o 68,4 mld zł więcej niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym. Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 622,4 mld zł i wzrosną o 57,8 mld zł – poinformował również szef Ministerstwa Finansów.

Dodał, że wpływy z podatku CIT są prognozowane na 94,6 mld zł, o 14 mld zł więcej niż w 2026 r. – Widzimy, że polskie firmy rosną, poprawia się również ich rentowność – wskazał minister.

Natomiast – jak przekazał – wpływy z podatku VAT w przyszłym roku prognozowane są na 363,7 mld zł, czyli o niemal 32 mld zł więcej niż prognozowane wykonanie w tym roku.

– Na prognozę tę wpływa przede wszystkim nominalny wzrost spożycia prywatnego o niemal 6 proc. – powiedział Domański. Przypomniał też, że luka VAT w trakcie obecnej kadencji rządu „systematycznie spada”. – Przejmowaliśmy gospodarkę z luką VAT niemal 15-procentową. Nasz ostatni odczyt za rok 2025 to luka VAT poniżej 5 proc. – zaznaczył minister.