Premier Donald Tusk
– Afera związana z Zondacrypto wygląda na największą aferę w historii polskiej polityki. Nie lubię takich przesadnych sformułowań, ale sprawa Zondacrypto nabiera kształtów, które naprawdę budzą grozę, to już nie jest zwykła łapówka i jeden przekupiony polityk – powiedział Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
Premier ocenił, że z dotychczasowych informacji wyłania się obraz znacznie bardziej rozbudowanego mechanizmu.
– Wygląda to na system dobrze zorganizowany, w którym pojawiają się nazwiska znane z innych złych sytuacji. Ostatnio ponownie pan Romanowski pojawił się jako część sprawy. Nie mamy żadnych wątpliwości, że ten ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze wielu przykrych rzeczy – mówił szef rządu.
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Tusk podkreślał również, że sprawa jest poważna nie tylko ze względu na kwestie finansowe.
– Sprawa jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie nie tylko dlatego, że w historii Zondacrypto mamy zabójstwo. Wiele osób kilka miesięcy temu zarzucało przesadę, ale nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. Wręcz przeciwnie, byliśmy bardzo ostrożni – powiedział premier.
Jego zdaniem coraz wyraźniejsze stają się związki Zondacrypto ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości.
– Dziś nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS-u. Ślady finansowania, dziwnych przepływów pieniędzy między tym biznesem a pisowskimi mediami, czołowymi politykami PiS-u, to wszystko wydaje się coraz wyraźniejsze i coraz bardziej ponure – ocenił Tusk.
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Donald Tusk zapowiedział jednocześnie, że rządzący nie zamierzają ingerować w prowadzone przez policję i prokuraturę postępowania. Sprawa Zondacrypto ma mieć jednak również konsekwencje legislacyjne.
Premier zapowiedział w parlamencie działania zmierzające do ponownego głosowania w sprawie ustawy regulującej rynek kryptowalut.
– Nie będziemy wtrącać się w prace policji i prokuratury, ale w parlamencie będzie proponował o ponowne głosowanie weta prezydenta ws. kryptowalut. Chyba już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy albo mamy dużo czasu – powiedział Tusk.
Jak argumentował, obecna sytuacja pokazuje potrzebę stworzenia przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kryptowalut.
– Potrzebna jest ustawa, która ureguluje ten rynek – podkreślił premier.
Szef rządu skierował także bezpośredni apel do prezydenta Karola Nawrockiego, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
– Nie wyobrażam sobie, by prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński, były premier Morawiecki z taką niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem – mówił Tusk.
Premier zarzucił osobom związanym z PiS odpowiedzialność polityczną za sytuację wokół Zondacrypto.
– Narobiliście bardzo dużo zła, wpakowaliście się w brudny interes, mówię do wszystkich, którzy korzystali z tych pieniędzy, byłym prezydencie, aktualnym prezydencie, premierze Morawieckim, który dziś udaje, że go nie było na świecie, gdy Zondacrypto wkraczała brutalnie w świat polityki – powiedział.
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Tusk zaapelował, by politycy opozycji i przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego poparli rozwiązania mające uregulować rynek kryptowalut.
– Wszyscy mają teraz ostatnią okazję, by powiedzieć, że cokolwiek zrozumieli. Nie zrzucą z siebie odpowiedzialności za to, co się stało, ale mogą pomóc nam zapobiec tego typu paskudnym sytuacją w przyszłości – stwierdził premier.
Dodał, że oczekuje od nich zerwania związków z tym, co określił mianem „brudnego biznesu”.
– Zwracam się z oczywistym oczekiwanie, żeby pokazali, że dla lepszej przyszłości są w stanie zerwać więzi z tym brudnym biznesem. Liczę na to, że przyjmiemy w Sejmie ustawę o kryptowalutach – powiedział.
Na koniec Tusk ponownie zwrócił się do politycznych przeciwników.
– Cała Polska już widzi co jest granie. Nikt nie ma wątpliwości, kto za tym stał. Pokażcie, że macie resztki wstydu, panowie z opozycji i z Pałacu Prezydenckiego – zakończył premier.
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