„Jak według ciebie prezydent Karol Nawrocki reprezentuje Polskę w świecie, na arenie międzynarodowej?” – takie pytanie zadano respondentom w badaniu, którego wyniki opublikowano w piątkowym wydaniu gazety. Większość ankietowanych (56 proc.) oceniło, że „dobrze”, a 44 proc., że „źle”.

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Ekspert: Karol Nawrocki prowadzi bardziej aktywną politykę zagraniczną niż Andrzej Duda

Wyniki sondażu skomentował dla „Super Expressu” dr Bartłomiej Machnik, politolog z UKSW. – To kolejny sondaż, w którym widać ukształtowany podział na sympatię i antypatię wobec prezydenta, zgodny z preferencjami politycznymi. Ale co do zasady Nawrocki, w porównaniu ze swoim poprzednikiem, prowadzi bardziej aktywną politykę zagraniczną. Z perspektywy ogólnego odbioru może być to pozytywnie oceniane, choć nie mówię tu o efektach – powiedział.

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