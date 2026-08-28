Aleksander Łukaszenko
Pierwszy dzień wizyty przypadł na czwartek i - według białoruskiej agencji - przywódcy obu państw mają wymienić się „poglądami na aktualne kwestie” w regionie i na świecie. Tematem rozmów ma również być „problem zapewnienia bezpieczeństwa”.
Spotkanie Łukaszenki z Miszustinem ma dotyczyć m.in. rozwoju białorusko-rosyjskiej współpracy handlowo-gospodarczej i inwestycyjnej - podała BiełTA.
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W tym tygodniu Łukaszenka zarządził inspekcję gotowości bojowej białoruskiego wojska, co było związane z wtorkową wizytą szefa CIA Johna Ratcliffe’a w Moskwie. Ten ostatni spotkał się tam z szefem rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergiejem Naryszkinem. Nie został jednak przyjęty przez Putina.
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W rozmowie z dziennikarzami w czwartek Naryszkin potwierdził „roboczą” rozmowę z dyrektorem CIA, ale nie ujawnił szczegółów tego spotkania. Zauważył jedynie, że w fakcie przeprowadzenia tych rozmów nie ma „nic nadzwyczajnego”.
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