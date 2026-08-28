W komunikacie z 27 sierpnia poinformowano, że ICE zawarła umowę bez przetargu z firmą Compliant Technologies LLC z Kentucky. Kontrakt obejmuje zakup 6 000 par rękawic wraz z niezbędnym wyposażeniem i serwisem w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

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Senatorowie obawiają się, w jaki sposób ICE wykorzysta możliwość rażenia prądem

ICE opublikowała komunikat po tym, jak grupa senatorów USA – pod przewodnictwem demokratki Catherine Cortez Masto – wezwała agencję do rezygnacji z zakupu rękawic. W liście do p.o. dyrektora ICE Masto i 15 innych demokratycznych senatorów podali w wątpliwość zasadność tego typu wyposażenia. „Rażące i tragiczne przypadki nadużycia siły w Los Angeles, Chicago, Minneapolis, Houston, w stanie Maine i innych miejscach w kraju budzą poważne wątpliwości co do profesjonalizmu agencji i jej zdolności do bezpiecznego wykorzystania nowego narzędzia, które mogłoby posłużyć do bezpodstawnego krzywdzenia Amerykanów” – argumentują ustawodawcy.

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AP podkreśla, że rękawice przypominają zwykłe rękawice, używane podczas patroli, dopóki funkcjonariusz nie naciśnie przycisku aktywującego tryb rażenia prądem. Aby wywołać bolesne porażenie, muszą one mieć bezpośredni kontakt ze skórą danej osoby stawiającej opór. W ostatnich latach rękawice rażące prądem wykorzystywały niektóre lokalne areszty i posterunki policji.

ICE podkreśla, że rękawice rażące prądem mają być alternatywą m.in. dla broni palnej

Komunikat ICE stwierdza m.in., że funkcjonariusze będą używać rękawic w sytuacjach „wysokiego napięcia”, w tym podczas dokonywania aresztowań, transportu stawiających opór zatrzymanych oraz zamieszek przed placówkami detencyjnymi.

Zarejestrowany przebieg tragedii w Minneapolis Foto: PAP

Celem ma być uniknięcie użycia „środków przymusu o większym stopniu dolegliwości”, w tym broni palnej. Rękawice będą wykorzystywane zgodnie z „zatwierdzonymi zasadami, procedurami szkoleniowymi i standardami odpowiedzialności”.

„Działania polityków z tzw. miast azylowych, dążących do pozbawienia naszych federalnych służb porządkowych jakiegokolwiek sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo, są godne potępienia i stanowią celową próbę podważenia pozycji naszych funkcjonariuszy oraz narażenia ich na niebezpieczeństwo” – oświadczył w reakcji na krytykę zakupu Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), będący organem nadrzędnym wobec ICE.