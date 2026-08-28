Przedstawiciele norweskiej rodziny królewskiej informowali, że 89-letni król Harald V od 17 sierpnia przebywał w Rikshospitalet w Oslo. Trafił tam po badaniu lekarskim. Leczony jest z powodu niedokrwistości hemolitycznej.

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W ostatni weekend pierwszy raz poinformowano, że stan Haralda pogorszył się. U monarchy wykryto bakterie we krwi i rozpoczęto leczenie antybiotykami. W tym czasie obowiązki głowy państwa wykonywał następca tronu, 53-letni Haakon.

Harald V był królem Norwegii od 1991 roku

Harald V był królem Norwegii od 1991 r. i trzecim monarchą tego kraju od odzyskania niepodległości w 1905 r. Był pierwszym od 1380 r. norweskim monarchą urodzonym w Norwegii. W młodości uprawiał żeglarstwo i trzykrotnie reprezentował kraj na igrzyskach olimpijskich. W 1987 r. wraz z załogą jachtu Fram X zdobył mistrzostwo świata.

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Problemy zdrowotne króla Norwegii

Król w ostatnich latach wielokrotnie zmagał się z problemami zdrowotnymi. W 2003 r. zdiagnozowano u niego raka pęcherza moczowego, a dwa lata później przeszedł operację zastawki serca.

W 2024 r., podczas pobytu w Malezji, wszczepiono mu rozrusznik serca. W lutym tego roku trafił do szpitala na Teneryfie z powodu infekcji i odwodnienia.

Książę Haakon następcą Haralda V

Następcą Haralda jest jego 53-letni syn, książę koronny Haakon. Król ma sześcioro wnucząt: Maud Angelikę, Leah Isadorę i Emmę Tallulah - córki jego starszej córki, księżniczki Marty Luizy, oraz Ingrid Aleksandrę i Sverre Magnusa - dzieci księcia Haakona i księżnej koronnej Mette-Marit.

Wśród wnucząt Haralda dwór wymienia również Mariusa Borga Hoeibyego oraz syna Mette-Marit z poprzedniego związku, którego w czerwcu br. sąd w Oslo skazał na cztery lata więzienia za liczne przestępstwa, w tym gwałty i przemoc.