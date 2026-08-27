Cały świat spekuluje czego dotyczyło moskiewskie spotkanie Johna Ratcliffe’a. Czy może świadczyć o tym, że ryzyko zaostrzenia się konfliktu z Rosją, czy prowokacji wzrosło? Jaki mógł być jego cel?

Też rozumiem to duże zainteresowanie, bo faktycznie poprzednie takie spotkanie odbyło się tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie. Potem do takich spotkań, przynajmniej oficjalnie, nie dochodziło. Więc rozumiem duże zainteresowanie, ale też znając odpowiedzialność, jaką mamy w Ministerstwie Obrony Narodowej, nie wchodziłabym w spekulacje. Poczekajmy, jeśli pojawią się oficjalne komunikaty. Na razie prezydent Donald Trump mówi o tym, że mogło dotyczyć Ukrainy, ale nie zmienia to faktu, a ja pozwolę sobie go przypomnieć, że miesiąc temu na terytorium Polski, czyli po raz pierwszy na terytorium państwa NATO spadła uzbrojona rakieta rosyjska. Jest potwierdzone, że rosyjska i jest potwierdzone, że uzbrojona.