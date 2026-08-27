Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka: Na bazę USA w Polsce jeszcze poczekamy

W kwestii bazy amerykańskiej w Polsce jesteśmy już po kilku ważnych krokach. Stany Zjednoczone podtrzymują zainteresowanie. Teraz przeszliśmy do fazy pracy u podstaw. Sprawa jest już mocno zaawansowana, ale oczywiście ostateczna decyzja należy do prezydenta Donalda Trumpa – mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy i sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Publikacja: 27.08.2026 18:05

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wicemienister obrony

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wicemienister obrony

Foto: Bogusław Chrabota

Bogusław Chrabota

Cały świat spekuluje czego dotyczyło moskiewskie spotkanie Johna Ratcliffe’a. Czy może świadczyć o tym, że ryzyko zaostrzenia się konfliktu z Rosją, czy prowokacji wzrosło? Jaki mógł być jego cel?

Też rozumiem to duże zainteresowanie, bo faktycznie poprzednie takie spotkanie odbyło się tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie. Potem do takich spotkań, przynajmniej oficjalnie, nie dochodziło. Więc rozumiem duże zainteresowanie, ale też znając odpowiedzialność, jaką mamy w Ministerstwie Obrony Narodowej, nie wchodziłabym w spekulacje. Poczekajmy, jeśli pojawią się oficjalne komunikaty. Na razie prezydent Donald Trump mówi o tym, że mogło dotyczyć Ukrainy, ale nie zmienia to faktu, a ja pozwolę sobie go przypomnieć, że miesiąc temu na terytorium Polski, czyli po raz pierwszy na terytorium państwa NATO spadła uzbrojona rakieta rosyjska. Jest potwierdzone, że rosyjska i jest potwierdzone, że uzbrojona.

Pozostało jeszcze 87% artykułu

Czytaj bez ograniczeń RP.PL

Twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i ze świata.

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

- dostęp do wszystkich treści na serwisie RP.PL,
- Plus Minus – treści publicystyczno-reporterskie,
- 2 newslettery dla subskrybentów,
- w subskrypcji rocznej – dodatkowo magazyny Nauka i Historia
Poznaj ofertę Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama