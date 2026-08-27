5 sierpnia rusza nabór do Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” 2026, którego celem jest nie tylko wyróżnienie wyjątkowych osób działających na rzecz innych, ale także promocja postaw obywatelskich i pokazanie, że zaangażowanie społeczne jest wartością, z której można być dumnym. Kandydatów można zgłaszać do 11 września 2026 roku za pośrednictwem Generatora Społecznego dostępnego na stronie spolecznikroku.pl.

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Społecznik to postawa

Jeszcze kilkanaście lat temu słowo „społecznik” wielu osobom kojarzyło się z działalnością niszową lub wykonywaną kosztem życia prywatnego. Dziś coraz częściej staje się synonimem sprawczości, odpowiedzialności i odwagi. To ludzie, którzy nie czekają, aż ktoś rozwiąże problem, ale sami szukają rozwiązań i angażują do działania innych.

Rosnąca liczba oddolnych inicjatyw, rozwój wolontariatu, lokalnych partnerstw i sąsiedzkich działań pokazują, że w Polsce dojrzewa nowe pokolenie ludzi, dla których zaangażowanie społeczne jest naturalnym elementem codzienności. Coraz częściej podkreśla się znaczenie relacji, współpracy i gotowości do działania na rzecz innych.

To właśnie tę zmianę chce wzmacniać Konkurs o tytuł „Społecznik Roku”.

Więcej niż konkurs

Organizatorzy podkreślają, że „Społecznik Roku” nie jest wyłącznie Konkursem. To początek ogólnopolskiej kampanii społecznej, której celem jest budowanie prestiżu działań obywatelskich i zachęcanie Polaków do angażowania się w życie swoich społeczności.

- Przez wiele lat mówiło się, że największym kapitałem Polski są przedsiębiorczość i kreatywność. Dziś coraz wyraźniej widzimy, że równie ważnym kapitałem są ludzie, którzy potrafią budować zaufanie, współpracę i wzajemną odpowiedzialność. Chcemy pokazać, że społecznicy nie są bohaterami tylko od święta, że są wśród nas każdego dnia. Konkurs o tytuł „Społecznika Roku” ma nie tylko wyróżniać takie osoby, ale także inspirować kolejne do działania i pokazywać, że społeczne zaangażowanie jest powodem do dumy - mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Kogo szukamy?

Do Konkursu można zgłaszać osoby, które poprzez swoją aktywność społeczną zmieniają życie innych i wzmacniają lokalne społeczności. Organizatorzy poszukują ludzi, którzy dostrzegają problemy, inicjują oddolne działania, budują partnerstwa i skutecznie angażują innych. Kandydaci mogą być zgłaszani w trzech kategoriach:

zaangażowanie lokalne

zaangażowanie ogólnopolskie

zaangażowanie na rzecz budowania odporności społecznej

Zgłoszenia mogą składać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne. Grupy nieformalne i osoby fizyczne muszą wskazać organizację, która udzieli kandydatowi referencji.

Zgłoś swojego społecznika

Nabór potrwa od 5 sierpnia do 11 września 2026 roku do godz. 12, więcej informacji na www.spolecznikroku.pl. Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem Generatora Społecznego, wybierając zakładkę „Programy”, następnie „Ogólnopolskie”, a potem „Społecznik Roku 2026”. Laureatów poznamy podczas gali finałowej, która odbędzie się 30 listopada 2026 roku w ramach Festiwalu Zaangażowania Społecznego w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria. .

Konkurs, który narodził się z gestu dzielenia się dobrem

Historia Konkursu sięga 1997 roku i jest wyjątkowa na tle innych inicjatyw społecznych w Polsce. Powstał z inspiracji Wisławy Szymborskiej, która po otrzymaniu Literackiej Nagrody Nobla postanowiła przeznaczyć część nagrody na działania społeczne. W realizacji tej idei pomógł jej Jacek Kuroń, dając początek Konkursowi o tytuł „Społecznika Roku”.

Od 2009 roku organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a Partnerem Głównym i Fundatorem - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Oprócz wyłonienia laureatów Konkursowi towarzyszy ogólnopolska kampania promująca postawy prospołeczne i zachęcająca do angażowania się na rzecz innych.

W 2026 roku przypada szczególny moment dla Konkursu - to 30. rocznica przyznania Literackiej Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej, Rok Jacka Kuronia ogłoszony przez Europejskie Centrum Solidarności oraz 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników. Jesienią odbędzie się także premiera filmu „Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów”, przypominającego dorobek jednego z patronów idei Konkursu.

Patronami medialnymi są „Rzeczpospolita” i rp.pl