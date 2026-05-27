Nagroda Aureliusza przyznawana jest od 2016 r. osobom z różnych dziedzin, które z potrzeby serca oraz w związku z działalnością zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do działań na rzecz osób potrzebujących psychicznego wsparcia.

Za co Dominika Pietrzyk dostała Nagrodę Aureliusza

W tym roku uhonorowani zostali prof. Joachim Foltys, dyrektor Naczelnego Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku, a także Dominika Pietrzyk, dziennikarka „Rzeczpospolitej” i redaktor prowadząca serwis Zdrowie. „W swojej pracy Pani Redaktor konsekwentnie podejmuje tematy ochrony zdrowia, polityki zdrowotnej, praw pacjenta oraz funkcjonowania instytucji publicznych” – wyjaśnili powody swojej decyzji organizatorzy.

„Nagroda Aureliusza w kategorii »Media« trafia dziś do osoby, która uprawia dziennikarstwo rzetelne, spokojne i społecznie uważne. Pani Redaktor Dominika Pietrzyk pokazuje, że zdrowie psychiczne, prawa pacjenta, dostęp do terapii, jakość instytucji i odpowiedzialność publiczna nie są tematami pobocznymi. Są jednymi z najważniejszych spraw społecznych”.

Jakie artykuły zostały docenione przez Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej

Docenione zostały jej liczne artykuły publikowane w „Rzeczpospolitej”. Wymienione przez organizatorów zostały:



„Trwa dzika restrukturyzacja publicznych szpitali” – tekst o zadłużeniu SPZOZ-ów, ryzykach restrukturyzacji i wpływie decyzji systemowych na stabilność publicznych placówek.

„Szpital w Skarżysku-Kamiennej ogranicza leczenie chorych na SM” – publikacja pokazująca, jak opóźnienia płatności i konieczność kredytowania leków mogą uderzać w pacjentów objętych programem lekowym.

„Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wkrótce standardy prewencji suicydalnej” – tekst o potrzebie współpracy instytucji i wzmocnienia szkoły jako miejsca wczesnego reagowania.

„Cyfrowe pokolenie cierpi inaczej” – publikacja o wpływie świata cyfrowego na emocje, relacje i zdrowie psychiczne młodych ludzi.

„Blisko kompromisu w sprawie reformy polskiej psychiatrii” – tekst o reformie CZP, skali pilotażu i kierunku zmian w psychiatrii środowiskowej.

„Złoty biznes na pilotażu. Nadużycia w centrach zdrowia psychicznego” – publikacja dotycząca ryzyk i nieprawidłowości wokół wieloletniego pilotażu CZP.

„Nieetyczne praktyki w prywatnych sieciach psychiatrycznych. »Rzeczpospolita« dotarła do umów” – tekst dotyczący ograniczeń nakładanych na lekarzy i ich potencjalnych konsekwencji dla pacjentów.

„Kontrole w sieciach psychiatrycznych po tekście »Rz« o ich nieetycznych praktykach” – publikacja pokazująca realny skutek dziennikarstwa: reakcję Rzecznika Praw Pacjenta i wszczęcie postępowań.