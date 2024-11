Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wkrótce standardy prewencji suicydalnej

Prof. Janusz Heitzman z Instytutu Psychatrii i Neurologii zwrócił uwagę, że równie istotna, co pomoc w przypadku zaburzeń psychicznych, jest kwestia wychowania. – To, co w ostatnich latach zaczęliśmy obserwować, to niewydolności wychowawcza i zanik misji wychowawczej rodziny i szkoły – powiedział.

- Musimy odczarować problem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży od nadmiernej medykalizacji – podkreślił. Jak zauważył, dzieci rozwijają się w poczuciu braku kompetencji, słabości i niemożności rozwiązywania swoich problemów. Dlatego jednym z zadań – m.in. w kontekście polskiej prezydencji w Radzie UE – jest profilaktyka. Chodzi o budowanie systemu, który będzie próbował dawać rozwiązania tak, aby nie dochodziło do ucieczki najmłodszych w uzależnienia i zamknięty świat Internetu, gdzie często spotykają się z hejtem i przemocą – tłumaczył prof. Heitzman.