Programy wczesnego wykrywania raka płuca to szansa dla chorych

Ewolucja polega na tym, że te nowe leki mogą być stosowane również u pacjentów w niższych stopniach zaawansowania. Jednym z „najgorętszych tematów” jest obecnie przedoperacyjna immunochemioterapia. Chorzy są kwalifikowani podczas konsylium do dwuetapowego procesu. Leczenie rozpoczyna się od przedoperacyjnej immunochemioterapii, a dopiero w drugim etapie chorzy są kwalifikowani do resekcji. Celem tego leczenia jest uzyskanie patologicznej odpowiedzi – lekarz patomorfolog oceniający usunięty guz opisuje, jaka część nowotworu uległa zniszczeniu. Całkowita patologiczna odpowiedź, czyli brak komórek nowotworowych w materiale pooperacyjnym, to najlepszy czynnik rokowniczy. Wyniki tego leczenia kojarzącego przedoperacyjną immunochemioterapię i zabieg chirurgiczny są lepsze, aniżeli samodzielna resekcja. Zwiększa to odsetek chorych wyleczonych z raka płuca. Tym większą wartość ma więc obecnie wykrycie nowotworu na wczesnym etapie – metody leczenia okołooperacyjnego są coraz bardziej skuteczne.

Jak wygląda dostęp do tych nowoczesnych sposobów leczenia w Polsce?

Leczenie nowoczesnymi terapiami przeciwnowotworowymi w Polsce jest realizowane w ramach programu lekowego B6, który w Polsce jest realizowany w wielu ośrodkach, więc chorzy nie muszą borykać się z barierą „geograficzną”. W tej chwili, jeśli chodzi o leki refundowane, dysponujemy niemal wszystkimi lekami rekomendowanymi przez europejskie wytyczne. Onkolodzy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje podczas konferencji edukacyjnych organizowanych przez – między innymi – Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej i Polską Grupę Raka Płuca, co również przekłada się na to, że wielu chorych może być kwalifikowanych do leczenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi postępowania. Należy jednak podkreślić, że proces kwalifikacji chorego do leczenia jest złożony, istotną rolę odgrywa sytuacja konkretnego pacjenta. Leczenie – w szczególności wykorzystujące immunoterapię – może być prowadzone w sposób bezpieczny u chorych w dobrym stanie sprawności, którzy nie mają innych istotnych, niekontrolowanych chorób internistycznych. Znacznie opóźniona diagnoza najczęściej niestety wiąże się z tym, że samopoczucie chorego nie jest dobre, rezerwy organizmu pacjenta są ograniczone.

Co w takim razie powinno się jeszcze znaleźć na liście refundacyjnej, aby zwiększyć skuteczność leczenia?

Oczekujemy na możliwość kwalifikacji do immunoterapii u chorych z drobnokomórkowym rakiem płuca w stopniach I-III zaawansowania poddanych radykalnej chemioradioterapii. Czekamy też na kilka leków ukierunkowanych na zaburzenia molekularne o niskiej częstości występowania, ponieważ wciąż nie wszyscy chorzy są zabezpieczeni. Ważne są także opcje leczenia sekwencyjnego u pacjentów z mutacją w genie EGFR, którzy otrzymują leki ukierunkowane molekularnie w pierwszej linii leczenia, a potem klasyczną chemioterapię, mimo że opublikowano już dane dokumentujące skuteczność nowych terapii. Obecnie te leki nie są jeszcze refundowane.

Jak wygląda diagnostyka związana z testami na zaburzenia genetyczne?

Diagnostyka niedrobnokomórkowego raka płuca, oprócz określenia typu histologicznego (np. rak płaskonabłonkowy, gruczołowy), obejmuje również ocenę biomarkerów. Rodzaj ocenianych biomarkerów zależy od typu histologicznego: dla raka płaskonabłonkowego szukamy biomarkerów dla immunoterapii, a dla niepłaskonabłonkowego – biomarkerów skuteczności immunoterapii i terapii ukierunkowanych molekularnie. To jest standardowe postępowanie w Polsce, a możliwości diagnostyki molekularnej bardzo się poprawiły w ostatnich latach.

Wymogi programu lekowego mówią, że aby zakwalifikować chorego do immunoterapii, należy najpierw wykonać panel badań molekularnych. Są to dwie różne ścieżki terapeutyczne. Wiemy, że u chorych z niektórymi zaburzeniami molekularnymi immunoterapia jest w ogóle nieskuteczna. Dopiero po zebraniu wszystkich informacji: stopnia zaawansowania choroby, stanu ogólnego pacjenta, innych chorób, wyników badań laboratoryjnych oraz wyników biomarkerów – decydujemy o ścieżce terapeutycznej optymalnej dla danego chorego. Dotyczy to zarówno leczenia chorych w stadium uogólnienia, jak i chorych kwalifikowanych do leczenia chirurgicznego. W tej grupie również możliwe jest leczenie oparte na lekach ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii.