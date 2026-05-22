Ted Turner. Przedostatni taki miliarder

Ted Turner zmarł w wieku 87 lat, ale już od kilku lat nie był widoczny w światłach reflektorów. Wycofał się z kierowania swoją korporacją w 2006 r., natomiast w 2018 r. ogłosił, że zmaga się z otępieniem z ciałami Lewy’ego (LBD), podstępną chorobą, na którą cierpiał też aktor Robin Williams.

Donald Trump po śmierci Turnera nazwał go swoim „przyjacielem”. „Kiedy go potrzebowałem, był tam, zawsze gotów walczyć o dobrą sprawę!” – napisał prezydent USA, który oczywiście przy okazji skrytykował CNN za bycie „woke” i politycznie poprawną stacją. Dodał przy tym, że Turner był zdruzgotany, gdy po połączeniu się z Time Warner „nowy właściciel zniszczył jego dziecko”. Trump wyraził nadzieję, że najnowszy właściciel CNN, Paramount Skydance, kierowany przez rodzinę zblatowaną z Trumpem, „przywróci mu dawną wiarygodność i chwałę”.