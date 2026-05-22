Wiosna 2024 r. Piłkarzy Lecha, którzy wychodzą na spotkanie z Legią, wita na swoim stadionie utworzony przez kibiców potężny napis „WSTYD”. Wśród transparentów, obok nazwisk członków władz klubu, hasło „Zakład utylizacji marzeń”. Sam mecz ma absurdalny przebieg: porażka po dwóch golach do własnej bramki. Ostatnia kolejka sezonu to już pełna groteska. Kibice wypełniają stadion zaledwie w połowie i urządzają na nim piknik: opalają się, odbijają piłkę plażową, słychać dyskotekowe hity. Tłumaczą, że tak dostosowują się do poziomu piłkarzy. Na transparentach m.in. „Rutek – »zawód syn« i zawód ojca”, hasło wymierzone w prezesa-właściciela klubu.