Żydów już nie ma i więcej nie będzie – pisze Piotr Nowak, powołując się na Marka Edelmana. Dzisiejsi mieszkańcy Izraela niewiele mają wspólnego z narodem, dla którego Polska była domem przez blisko tysiąc lat i który wyniszczyła Zagłada. Żydzi, kiedy zaczęli budować swój nowoczesny nacjonalizm, chcieli „ukraść Polakom księżyc”, czyli wykształcić narodową podmiotowość, której jedni i drudzy nie mogli posiadać jednocześnie w tym samym kraju. Według polskich relacji, mieli na to dwie szanse: najpierw w późnym caracie, gdy Rosjanie zmusili do migracji nad Wisłę tysiące litwaków; potem po 1945 r. , gdy Polskę zajęły armie Stalina.