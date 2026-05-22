Maciej Witucki, przewodniczący Rady Głównej Konfederacji Lewiatan
Uczestnicy Konferencji Prezydentów BusinessEurope (COPRES) wybrali Macieja Wituckiego na stanowisko prezydenta tej organizacji podczas posiedzenia w Dublinie. Decyzja zapadła jednomyślnie.
Nową funkcję Maciej Witucki obejmie 1 lipca 2026 r. Zastąpi na tym stanowisku Fredrika Perssona.
– Objęcie stanowiska prezydenta BusinessEurope to dla mnie wielki zaszczyt. Z pełnym zaangażowaniem podejmuję się zadania reprezentowania interesów milionów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Europie, zrzeszonych w 42 federacjach członkowskich tej organizacji – skomentował decyzję Konferencji Prezydentów BusinessEurope Maciej Witucki. – Stanowisko obejmę w wyjątkowo wymagającym momencie dla europejskiej gospodarki, co oznacza zarówno ogromną odpowiedzialność, jak i wyróżnienie. Dziękuję Fredrikowi Perssonowi, to pod jego przewodnictwem konkurencyjność stała się priorytetem unijnej polityki i na tym fundamencie będziemy teraz działać. Chcę, żeby BusinessEurope nadal kształtowało agendę przedsiębiorców. Wzmacnianie konkurencyjności pozostaje na szczycie listy priorytetów organizacji. Bo silna Europa nie powstaje sama. Trzeba ją budować razem – dodał prezydent elekt BusinessEurope.
– Europejskość od początku była dla Lewiatana strategiczną decyzją, a nie chwilową modą czy efektem krótkoterminowych interesów. Biuro w Brukseli otworzyliśmy w 2001 r., na długo przed wejściem Polski do UE. Rok później zostaliśmy pełnoprawnym członkiem BusinessEurope. Zdawaliśmy sobie sprawę, że regulacje wpływające na działalność polskich firm powstają właśnie w instytucjach unijnych. Dlatego od początku uczestniczymy w procesie ich tworzenia, a nie jedynie dostosowujemy się do gotowych rozwiązań. Teraz, po 25 latach tej aktywności, przedstawiciel Lewiatana obejmuje funkcję prezydenta największej organizacji biznesowej w Europie – skomentował Marek Górski, prezydent Konfederacji Lewiatan. – Wybór Macieja Wituckiego na szefa BusinessEurope oznacza, że nasza odpowiedzialność za budowanie silnej i konkurencyjnej gospodarki europejskiej jest dziś jeszcze bardziej istotna i aktualna. Serdecznie gratuluję Maciejowi nowej roli i życzę mu powodzenia – dodał.
BusinessEurope to największa organizacja biznesowa w Europie, reprezentująca interesy ponad 20 milionów firm zrzeszonych w 42 federacjach pracodawców z 36 krajów. Działa nieprzerwanie od 1958 r. Konfederacja Lewiatan jest jej jedynym polskim członkiem.
W latach 2015–2022 funkcję wiceprezydentki BusinessEurope pełniła dr. Henryka Bochniarz, prezydentka założycielka Lewiatana. Z kolei Maciej Witucki od listopada 2022 do maja 2026 r. był wiceprezydentem BusinessEurope oraz specjalnym wysłannikiem organizacji ds. Ukrainy.
Aktualny prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Górski zasiada w Konferencji Prezydentów BE (COPRES). To najwyższy organ decyzyjny BusinessEurope. Spotyka się dwa razy w roku, zawsze w kraju obejmującym kolejną prezydencję w Radzie UE. Gromadzi prezydentów, dyrektorów generalnych i stałych przedstawicieli z federacji członkowskich. Głównym efektem COPRES-u jest wypracowanie priorytetów biznesu na nadchodzącą prezydencję w Radzie UE.
Na COPRES-ie w Dublinie Konfederację Lewiatan reprezentują także: Małgorzata Mroczkowska-Horne, dyrektor generalna, która jest członkinią Komitetu Wykonawczego BusinessEurope, oraz Kinga Grafa, dyrektorka Przedstawicielstwa Lewiatana w Brukseli, która jest stałą przedstawicielką przy BusinessEurope.
Maciej Witucki to doświadczony menedżer. Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, następnie wyjechał na stypendium do Francji, gdzie kształcił się w École Centrale w Paryżu. Po powrocie do Polski m.in. zasiadał w zarządzie Lucas Banku, którego prezesem został w 2005 r.
W 2006 został prezesem Telekomunikacji Polskiej. W latach 2010–2017 był prezesem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W 2013 r. złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Orange Polska, później został powołany na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej tej firmy. W kolejnych latach był m.in. członkiem rady nadzorczej PLL LOT i członkiem rady nadzorczej i prezesem Work Service.
W czerwcu 2019 r. Maciej Witucki został wybrany na prezydenta Konfederacji Lewiatan. Zastąpił na tym stanowisku Henrykę Bochniarz. Pełnienie tej funkcji zakończył w czerwcu 2025 r. Następnie został przewodniczącym Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.
