Uczestnicy Konferencji Prezydentów BusinessEurope (COPRES) wybrali Macieja Wituckiego na stanowisko prezydenta tej organizacji podczas posiedzenia w Dublinie. Decyzja zapadła jednomyślnie.

Nową funkcję Maciej Witucki obejmie 1 lipca 2026 r. Zastąpi na tym stanowisku Fredrika Perssona.

– Objęcie stanowiska prezydenta BusinessEurope to dla mnie wielki zaszczyt. Z pełnym zaangażowaniem podejmuję się zadania reprezentowania interesów milionów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Europie, zrzeszonych w 42 federacjach członkowskich tej organizacji – skomentował decyzję Konferencji Prezydentów BusinessEurope Maciej Witucki. – Stanowisko obejmę w wyjątkowo wymagającym momencie dla europejskiej gospodarki, co oznacza zarówno ogromną odpowiedzialność, jak i wyróżnienie. Dziękuję Fredrikowi Perssonowi, to pod jego przewodnictwem konkurencyjność stała się priorytetem unijnej polityki i na tym fundamencie będziemy teraz działać. Chcę, żeby BusinessEurope nadal kształtowało agendę przedsiębiorców. Wzmacnianie konkurencyjności pozostaje na szczycie listy priorytetów organizacji. Bo silna Europa nie powstaje sama. Trzeba ją budować razem – dodał prezydent elekt BusinessEurope.

– Europejskość od początku była dla Lewiatana strategiczną decyzją, a nie chwilową modą czy efektem krótkoterminowych interesów. Biuro w Brukseli otworzyliśmy w 2001 r., na długo przed wejściem Polski do UE. Rok później zostaliśmy pełnoprawnym członkiem BusinessEurope. Zdawaliśmy sobie sprawę, że regulacje wpływające na działalność polskich firm powstają właśnie w instytucjach unijnych. Dlatego od początku uczestniczymy w procesie ich tworzenia, a nie jedynie dostosowujemy się do gotowych rozwiązań. Teraz, po 25 latach tej aktywności, przedstawiciel Lewiatana obejmuje funkcję prezydenta największej organizacji biznesowej w Europie – skomentował Marek Górski, prezydent Konfederacji Lewiatan. – Wybór Macieja Wituckiego na szefa BusinessEurope oznacza, że nasza odpowiedzialność za budowanie silnej i konkurencyjnej gospodarki europejskiej jest dziś jeszcze bardziej istotna i aktualna. Serdecznie gratuluję Maciejowi nowej roli i życzę mu powodzenia – dodał.

BusinessEurope to największa organizacja biznesowa w Europie, reprezentująca interesy ponad 20 milionów firm zrzeszonych w 42 federacjach pracodawców z 36 krajów. Działa nieprzerwanie od 1958 r. Konfederacja Lewiatan jest jej jedynym polskim członkiem.

W latach 2015–2022 funkcję wiceprezydentki BusinessEurope pełniła dr. Henryka Bochniarz, prezydentka założycielka Lewiatana. Z kolei Maciej Witucki od listopada 2022 do maja 2026 r. był wiceprezydentem BusinessEurope oraz specjalnym wysłannikiem organizacji ds. Ukrainy.

Aktualny prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Górski zasiada w Konferencji Prezydentów BE (COPRES). To najwyższy organ decyzyjny BusinessEurope. Spotyka się dwa razy w roku, zawsze w kraju obejmującym kolejną prezydencję w Radzie UE. Gromadzi prezydentów, dyrektorów generalnych i stałych przedstawicieli z federacji członkowskich. Głównym efektem COPRES-u jest wypracowanie priorytetów biznesu na nadchodzącą prezydencję w Radzie UE.

Na COPRES-ie w Dublinie Konfederację Lewiatan reprezentują także: Małgorzata Mroczkowska-Horne, dyrektor generalna, która jest członkinią Komitetu Wykonawczego BusinessEurope, oraz Kinga Grafa, dyrektorka Przedstawicielstwa Lewiatana w Brukseli, która jest stałą przedstawicielką przy BusinessEurope.

Kim jest Maciej Witucki?

Maciej Witucki to doświadczony menedżer. Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, następnie wyjechał na stypendium do Francji, gdzie kształcił się w École Centrale w Paryżu. Po powrocie do Polski m.in. zasiadał w zarządzie Lucas Banku, którego prezesem został w 2005 r.

W 2006 został prezesem Telekomunikacji Polskiej. W latach 2010–2017 był prezesem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W 2013 r. złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Orange Polska, później został powołany na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej tej firmy. W kolejnych latach był m.in. członkiem rady nadzorczej PLL LOT i członkiem rady nadzorczej i prezesem Work Service.

W czerwcu 2019 r. Maciej Witucki został wybrany na prezydenta Konfederacji Lewiatan. Zastąpił na tym stanowisku Henrykę Bochniarz. Pełnienie tej funkcji zakończył w czerwcu 2025 r. Następnie został przewodniczącym Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.