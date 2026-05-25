Stanisław Janicki był autorem cyklicznego programu „W starym kinie”, najdłużej nadawanego programu filmowego w historii polskiej telewizji (przez 32 lata, od 1967 do 1999). Program poświęcony był przedwojennym produkcjom filmowym i ich gwiazdom.

Fascynacja kinem zaczęła się od „Królewny Śnieżki”

Urodził się 11 listopada 1933 r.. w Czechowicach-Dziedzicach. Był absolwentem wydziału dziennikarstwa (specjalizacja filmowa) Uniwersytetu Warszawskiego (1955). Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Pierwszym filmem, jaki widziałem, była „Królewna Śnieżka” Walta Disneya. To było w Sali Romy w Warszawie tuż przed wybuchem wojny. Zapamiętałem ten film bardzo dokładnie – mówił podczas spotkania z publicznością w 2013 r., przy okazji swoich 80. urodzin.

– Momentem zwrotnym były studia na wydziale dziennikarskim na specjalizacji filmowej prowadzonej przez prof. Jerzego Toeplitza. Był to nie tylko wspaniały teoretyk, historyk filmu, ale też cudowny pedagog i wydaje mi się, że on w jakiś sposób wszczepił we mnie to zainteresowanie filmem – wspominał.

Stanisław Janicki, historyk kina, krytyk, autor scenariuszy

Janicki był wybitnym historykiem kina, krytykiem filmowym i scenarzystą. Był autorem scenariuszy m.in. do filmów: „Zaczęło się od iluzjonów” (1972), „Krzyż i topór” (1973), „Tren dla miasta Szydłowa” (1973), „Podróże Georga Philipa Telemanna z Żar do Pszczyny” (1974).

W latach 1972–1976 był związany z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi, potem przez 6 lat był pracownikiem Wytwórni Filmów Poltel, od 1983 wykładał na Wydziale RiTV Uniwersytetu Śląskiego. Od 1996 kierował Szkołą Mediów Bielskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Informatyki.

10 listopada 2023 r. w Bielsku-Białej oraz 12 listopada 2023 r. w Katowicach odbyły się benefisy z okazji 90-lecia urodzin Janickiego.