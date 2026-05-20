Cyberbezpieczeństwo przestało być wyłącznie domeną działów IT. Dziś dotyczy bezpośrednio funkcjonowania kluczowych sektorów gospodarki, bezpieczeństwa obywateli oraz ciągłości działania państwa. Ataki na szpitale, infrastrukturę energetyczną czy instytucje finansowe pokazują, że cyfrowa odporność staje się jednym z fundamentów stabilności współczesnych organizacji. Tematom tym poświęcone będą debaty podczas CYBERSEC EXPO & FORUM 2026, które odbędzie się 15-16 czerwca 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Jednym z najbardziej wrażliwych obszarów pozostaje ochrona zdrowia. Rozwój telemedycyny i AI w diagnostyce zwiększa skalę ryzyka związanego z ochroną danych pacjentów i ciągłością działania systemów szpitalnych. Debata poświęcona sektorowi zdrowia skoncentruje się na odporności placówek na incydenty oraz standardach bezpieczeństwa, które powinny nadążać za cyfryzacją ochrony zdrowia.

Istotnym tematem będzie również cyberbezpieczeństwo przemysłu. Automatyzacja produkcji i rozwój systemów OT sprawiają, że bezpieczeństwo środowisk przemysłowych staje się kluczowe dla funkcjonowania gospodarki. Dyskusja obejmie ochronę infrastruktury zgodnie z zasadą Security by Design, reagowanie na incydenty oraz rolę bezpieczeństwa jako elementu wzmacniającego konkurencyjność firm.

W centrum uwagi znajdzie się także sektor energetyczny, będący jednym z głównych celów cyberataków. Eksperci będą rozmawiać o ochronie infrastruktury krytycznej, odporności systemów OT/IT oraz wykorzystaniu AI w budowaniu bezpieczeństwa sektora w warunkach rosnącej presji geopolitycznej.

Agenda wydarzenia obejmie również cyberbezpieczeństwo finansów. Debata poświęcona bankowości i e-commerce dotyczyć będzie ochrony klientów przed scamem, wykrywania fraudów oraz wpływu regulacji DORA na standardy odporności sektora finansowego.

