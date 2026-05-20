Lumina Metals od kilkunastu lat rozwija w Polsce projekty związane z miedzią i srebrem. Kanadyjska spółka górnicza zainwestowała w naszym kraju już ponad 500 mln zł, a teraz chce pozyskać polskich inwestorów.

Lumina Metals szykuje się do wejścia na polską giełdę

Jak informuje WNP, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki, otwierając jej drogę do polskiego rynku kapitałowego. KNF zaznacza jednak, że zatwierdzenie prospektu nie oznacza oceny modelu biznesowego ani ryzyka inwestycyjnego, lecz jedynie ocenę kompletności i spójności dokumentu.

Prezes Lumina Metals Jordan Pandoff podkreśla, że obecność na GPW ma zapewnić polskim inwestorom możliwość bezpośredniego inwestowania w projekty surowców krytycznych. Chodzi głównie o miedź, potrzebną w energetyce, elektromobilności, centrach danych i nowoczesnej infrastrukturze wojskowej.

Projekt Nowa Sól wchodzi w kolejną fazę

Równolegle Lumina rozwija projekt Nowa Sól w woj. lubuskim. Obecnie trwa etap wstępnego studium wykonalności. To etap, na którym analizuje się opłacalność przyszłej kopalni, technologie wydobycia, koszty, infrastrukturę, logistykę, gospodarkę odpadami oraz kwestie środowiskowe. Studium przygotuje Fluor Corporation, globalny koncern inżynieryjny, przy udziale zespołu z Gliwic. Prace mają zakończyć się w drugiej połowie 2027 r.

Lumina rozwija obecnie trzy projekty w południowo-zachodniej Polsce – Nowa Sól, Sulmierzyce i Mozów. Spółka przekonuje, że region może stać się nowym i niezwykle ważnym obszarem rozwoju europejskiego górnictwa miedzi poza zagłębiem KGHM. To, czy Polsce uda się wykorzystać zainteresowanie globalnego kapitału projektami surowcowymi, ma jednak zależeć od tempa wydawania decyzji środowiskowych i koncesyjnych.

