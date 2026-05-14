24 kwietnia Nike poinformowała, że w ramach trwających działań restrukturyzacyjnych zwolni 1400 pracowników, głównie specjalistów ds. technologii zatrudnionych w dziale operacyjnym. To już czwarty rok z rzędu, w którym firma przeprowadza tak duże zwolnienia.

Nike likwiduje centrum technologiczne w Polsce

Konsekwencją zapowiedzianej pod koniec kwietnia restrukturyzacji jest zamknięcie centrów technologicznych w Polsce, Chinach i Atlancie, o którym 5 maja informował OregonLive.com. Przypomniał jednocześnie, że Nike – wraz ze wspomnianym ogłoszeniem zwolnienia 1400 pracowników – zapowiedziała przeniesienie operacji technologicznych bliżej swoich biur korporacyjnych.

W cytowanej przez serwis notatce, którą 26 kwietnia wystosował do pracowników dyrektor operacyjny Venkatesh Alagirisamy, czytamy: „Przeprowadzamy reorganizację naszego zespołu technologicznego, aby lepiej dostosować go do potrzeb biznesowych, stworzyć bardziej wydajne zespoły i przyspieszyć realizację najważniejszych zadań. Oznacza to konsolidację naszego zaplecza technologicznego, usprawnienie struktury w celu uzyskania większej szybkości i koncentracji, a także skupienie się na lokalizacjach, w których wykonujemy naszą pracę […]”. Tu dyrektor operacyjny Nike wymienił dwa strategicznie ważne ośrodki — kampus Philip H. Knight oraz centrum technologiczne Nike India Technology Center.

Zamknięcie centrów technologicznych Nike efektem szerszej strategii firmy

Zwolnienia i zamknięcie centrów technologicznych następują, jak zauważa OregonLive.com, w czasie wdrażania przez Elliotta Hilla, dyrektora generalnego firmy, szerszej strategii mającej na celu ożywienie słabej sprzedaży Nike. Strategia ta jest realizowana m.in. poprzez zmniejszenie uzależnienia firmy od sprzedaży produktów w sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym. Tego rodzaju odejście od sprzedaży bezpośredniej oznacza konieczność gruntownej przebudowy działu operacyjnego, obejmującego produkcję, dystrybucję, technologię, zrównoważony rozwój i planowanie. Zmiany te mają pomóc firmie działać szybciej i z większą precyzją.

Nike zatrudnia 77 800 osób, w tym 10 500 w swojej siedzibie głównej w pobliżu Beaverton, podaje OregonLive.com, powołując się na najnowszy raport roczny firmy.