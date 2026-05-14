Wspomniana kwota 4860,47 zł brutto jest wyższa od obecnej stawki o 54,47 zł.

Jak jest wyliczana płaca minimalna?

Płaca minimalna, jak przypomina serwis PulsHR, nie może być niższa niż poziom wynikający z ustawy. W przyszłym roku, jak już wspomniano, kwota ta nie może być niższa niż podane niedawno 4860,47 zł brutto.

Kolejnym krokiem w ustalaniu najniższej krajowej jest przedstawienie jej propozycji Radzie Ministrów przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Propozycja ta, po przyjęciu, trafia do konsultacji w Radzie Dialogu Społecznego (RDS), w skład której wchodzi strona rządowa oraz przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców.

W przypadku osiągnięcia porozumienia przez stronę społeczną, RDS do połowy lipca przedstawia wspólne stanowisko. W przeciwnym wypadku ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów. Ta do 15 września ustala wysokość płacy minimalnej.

Jaka płaca minimalna w 2027 roku? Odpowiedź związków zawodowych

Na temat tego, ile w 2027 r. powinna wynieść płaca minimalna, serwis PulsHR rozmawiał z Grzegorzem Sikorą, rzecznikiem Forum Związków Zawodowych (FZZ). Zdaniem FZZ – jak wskazał – trzeba szukać kompromisu między rozwiązaniami dwóch kwestii – stale rosnących kosztów życia i wskaźnika inflacji oraz wzrastających kosztów operacyjnych „[…] prowadzenia działalności gospodarczej, innymi niż wynagrodzenia”.

Grzegorz Sikora dodał, że FZZ nie przygotowało na razie własnej propozycji, a jednocześnie podkreślił, że „[…] nie złoży propozycji nieracjonalnej, czyli takiej, która oznaczałaby na przykład wzrost płacy minimalnej o 500 zł”.

Z kolei Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ, w rozmowie z PulsHR przyznał, że OPZZ analizuje założenia makroekonomiczne przedstawione przez rząd.

– Już dziś widać jednak, że prognoza inflacji na 2027 r. na poziomie 2,5 proc. została przyjęta na zaniżonym poziomie, co będzie miało bezpośredni wpływ na ustawowy wzrost płacy minimalnej. W ocenie OPZZ przy obecnych założeniach oznacza to gwarantowany wzrost minimalnego wynagrodzenia jedynie o 2 proc. – do około 4900 zł, co nie odpowiada realnym kosztom życia pracowników. Będzie to jeden z kluczowych tematów negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Będziemy przekonywać zarówno stronę rządową, jak i pracodawców do wyższego wzrostu płacy minimalnej – przyznał Norbert Kusiak.

Pracodawcy nie chcą podniesienia płacy minimalnej

Z kolei z rozmów, które PulsHR przeprowadził z przedstawicielami pracodawców, wynika, że nie chcą oni podniesienia płacy minimalnej o więcej, niż wynika to z ustawowego minimum.

– Inflacja, z którą mamy dziś do czynienia, na szczęście nie uzasadnia konieczności dalszego podnoszenia płacy minimalnej. Zwłaszcza że w ostatnich latach była ona podnoszona skokowo – przyznał prezes Związku Pracodawców BCC Łukasz Bernatowicz.

Podobne zdanie wyraził główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski.

Pensja minimalna w 2026 r.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa to 31,40 zł brutto. Kwoty te podane zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.

„Pracownik ma prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to kwota, która mu przysługuje niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy. Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce jest kategorią ogólnokrajową. Nie podlega zróżnicowaniu ze względu na region, branżę, sektor gospodarczy, grupę zawodową czy posiadane kwalifikacje” – czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

