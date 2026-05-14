Wnioski o bon ciepłowniczy będzie można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. Dopłata może wynieść od 1000 do 3500 zł.

Bon ciepłowniczy 2026. Kto może dostać dopłatę?

Bon ciepłowniczy to rozwiązanie, które ma złagodzić skutki wzrostu rachunków po zakończeniu mrożenia cen energii. Przysługuje on gospodarstwom domowym o niskich dochodach, które korzystają z ciepła systemowego. Dotyczy to gospodarstw, które płacą za ogrzewanie powyżej 170 zł/GJ. Aby otrzymać dopłatę, trzeba spełnić kryterium dochodowe, które wynosi:

w przypadku gospodarstw jednoosobowych – miesięczny dochód 3272,69 zł lub niższy,

w przypadku gospodarstw wieloosobowych – miesięczny dochód 2454,52 zł na osobę lub niższy.

Przekroczenie limitu nie musi oznaczać utraty bonu. Jeśli dochód będzie wyższy, bon będzie przyznawany zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” – wyjściowa kwota zostanie zmniejszona o wysokość przekroczenia.

Ile wyniesie bon ciepłowniczy? Wysokość zależy od ceny ciepła

Wysokość dopłaty zależy od jednoskładnikowej ceny ciepła netto. W przypadku bonu ciepłowniczego za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r.:

1000 zł na gospodarstwo domowe – jeśli cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ,

2000 zł na gospodarstwo domowe – jeśli cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ;

3500 zł na gospodarstwo domowe – jeśli cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

Jak ubiegać się o bon ciepłowniczy? Trzeba złożyć wniosek i zaświadczenie

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. będą przyjmowane wnioski za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r. Osoby, którym przysługuje bon ciepłowniczy powinny złożyć wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie ze spółdzielni, od zarządcy wspólnoty lub innych podmiotów zobowiązanych do zapewnienia dostaw ciepła do lokalu, potwierdzające fakt korzystania z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto.

Wzór wniosku i zaświadczenia dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii. Dokumenty będzie można składać: