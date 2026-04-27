Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wynosi 4806 zł brutto. Na tej podstawie można wyliczyć, jaką kwotę pracodawca ma obowiązek wypłacić za pracę w porze nocnej.

Reklama Reklama

Ile wynosi dodatek za pracę w porze nocnej? Wysokość w 2026 r.

Praca w porze nocnej wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem. Mówi o tym Kodeks pracy.

„Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów” – czytamy w art. 151 Kodeksu pracy.

Ponieważ minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi obecnie 4806 zł brutto, można wyliczyć, że przy czasie pracy wynoszącym 160 godzin w miesiącu, stawka godzinowa wyniesie 30,04 zł. A zatem dodatek za każdą godzinę pracy w nocy będzie na poziomie 6,01 zł (30,04 zł x 20 proc.). Kwota może się różnić w zależności od liczby dni pracy w poszczególnych miesiącach.

Wysokość dodatku zależy od liczby godzin przepracowanych przez danego pracownika. Jeśli osoba zatrudniona pracowałaby przez cały miesiąc wyłącznie w porze nocnej, mogłaby w związku z tym otrzymać 962 zł dodatku do wynagrodzenia.

Komu przysługuje dodatek za pracę w nocy? W jakich godzinach obowiązuje pora nocna?

Zgodnie z Kodeksem pracy, pora nocna obejmuje 8 godzin między godziną 21 a 7 rano. Dokładne godziny, w których obowiązuje praca nocna, określa pracodawca w regulaminie. W praktyce może to oznaczać, że do pracy nocnej, za którą przysługuje dodatek, może być zaliczona konieczność pozostania na stanowisku pracy do godz. 22, lub rozpoczęcie zmiany o 6 rano.

Dodatek przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Warto dodać, że w porze nocnej nie można zatrudniać m.in. pracownic w ciąży, a także pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia – bez jego zgody. Dotyczy to również pracowników młodocianych – poniżej 18 r. ż., a także osób z niepełnosprawnością lub przeciwwskazaniami lekarskimi.