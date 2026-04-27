27 kwietnia wchodzi nowy system teleinformatyczny do składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce
27 kwietnia 2026 r. Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił nową wersję systemu teleinformatycznego MOS. Cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na pobyt w Polsce nie mogą już składać wniosków w formie papierowej. Nowy obowiązek mają także pracodawcy.
Moduł Obsługi Spraw (MOS) to system teleinformatyczny do składania wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt w Polsce. Jego nowa wersja została uruchomiona 27 kwietnia. Od tego momentu obcokrajowcy mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt w Polsce wyłącznie drogą elektroniczną. Za pośrednictwem portalu MOS można złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE.
Aby skorzystać z portalu należy założyć na nim nowe konto i zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl. Wniosek trzeba podpisać elektronicznie – konieczne jest do tego posiadanie profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub e-dowodu. Poprzednia wersja portalu została wyłączona 17 kwietnia 2026 r., a konta użytkowników zostały usunięte.
Czytaj więcej
Zgodnie z założeniami, zmiany mają usprawnić i przyspieszyć proces legalizacji pobytu cudzoziemców. Elektronizacja procedur była oczekiwana przez pracodawców zatrudniających pracowników zza granicy.
Wraz ze zmianą systemu firmy będą miały ważny obowiązek. Cudzoziemcy składający w nowym portalu wniosek o pobyt czasowy i pracę będą musieli podać adres e-mail pracodawcy. Firma otrzyma na niego link z załącznikiem potwierdzającym warunki zatrudnienia aktywny przez 30 dni. Pracodawca będzie musiał go w tym czasie wypełnić i podpisać za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub e-dowodu. Tylko wtedy wniosek będzie mógł być dalej rozpatrywany.
Załącznik podpisany elektronicznie przez pracodawcę jest konieczny w przypadku wniosku o udzielenie zezwolenia:
Czytaj więcej
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas