27 kwietnia 2026 r. Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił nową wersję systemu teleinformatycznego MOS. Cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na pobyt w Polsce nie mogą już składać wniosków w formie papierowej. Nowy obowiązek mają także pracodawcy.

Reklama Reklama

Nowy system MOS od 27 kwietnia. Zmiany dla pracowników zza granicy i pracodawców

Moduł Obsługi Spraw (MOS) to system teleinformatyczny do składania wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt w Polsce. Jego nowa wersja została uruchomiona 27 kwietnia. Od tego momentu obcokrajowcy mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt w Polsce wyłącznie drogą elektroniczną. Za pośrednictwem portalu MOS można złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Aby skorzystać z portalu należy założyć na nim nowe konto i zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl. Wniosek trzeba podpisać elektronicznie – konieczne jest do tego posiadanie profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub e-dowodu. Poprzednia wersja portalu została wyłączona 17 kwietnia 2026 r., a konta użytkowników zostały usunięte.

Nowy obowiązek pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Co się zmieni?

Zgodnie z założeniami, zmiany mają usprawnić i przyspieszyć proces legalizacji pobytu cudzoziemców. Elektronizacja procedur była oczekiwana przez pracodawców zatrudniających pracowników zza granicy.

Wraz ze zmianą systemu firmy będą miały ważny obowiązek. Cudzoziemcy składający w nowym portalu wniosek o pobyt czasowy i pracę będą musieli podać adres e-mail pracodawcy. Firma otrzyma na niego link z załącznikiem potwierdzającym warunki zatrudnienia aktywny przez 30 dni. Pracodawca będzie musiał go w tym czasie wypełnić i podpisać za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub e-dowodu. Tylko wtedy wniosek będzie mógł być dalej rozpatrywany.

Załącznik podpisany elektronicznie przez pracodawcę jest konieczny w przypadku wniosku o udzielenie zezwolenia: