Mniej więcej w czasie ataków Centralne Dowództwo USA poinformowało w poście na X, że przeprowadziło ataki w pobliżu cieśniny „przy użyciu precyzyjnej amunicji samolotów Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej USA”.

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Irańskie media państwowe poinformowały, że Stany Zjednoczone zaatakowały budynki magazynów wody, a lokalny urzędnik poinformował o odcięciu wody dla ponad 20 tys. mieszkańców pobliskiego miasta i okolicznych wsi. Temperatury w tym regionie przekroczyły w tym tygodniu 38 stopni Celsjusza – przypomina „NYT”.

Precyzyjne uderzenia USA na zbiorniki z wodą

Zdjęcie satelitarne z rana 9 czerwca przedstawia dwie niewielkie budowle wodne w wiosce Bemani. Obie mają jasnoniebieskie rury, typowe dla infrastruktury wodociągowej. O takim przeznaczeniu instalacji świadczyć może również ich lokalizacja – na wzgórzu, poza terenem zaludnionym. Budynki są zgodne z opisem dwóch zbiorników, które, jak powiedział Abdolhamid Hamzehpour, szef zarządu wodnego prowincji, zostały zniszczone. Filmy opublikowane przez irańskie media, w tym media państwowe, oraz zarząd gospodarki wodnej pokazują, że dach mniejszego budynku zawalił się.

CENTCOM potwierdza

Rzecznik CENTCOM w korespondencji z „New York Times” potwierdził doniesienia o zniszczeniach w obiekcie, ale nie podał dalszych informacji o ataku.

Według agencji Tasnim na miejscu zdarzenia znaleziono pozostałości bomby GBU-39, najmniejszej z amerykańskich precyzyjnych bomb szybujących używanych przez amerykańskie siły zbrojne.

Prezydent USA Donald Trump wezwał Iran do podpisania umowy kończącej wojnę, rozpoczętą 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem i zasugerował, że porozumienie może zostać osiągnięte w ciągu kilku dni. Jak zauważył amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), Iran nie poszedł na ustępstwa w negocjacjach, a USA i Izrael nie wróciły do pełnoskalowych ataków.