Ministerstwo Infrastruktury kończy prace nad projektem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa pasażerów oraz innych użytkowników ruchu drogowego, a także wzmocnienie równej konkurencji na rynku usług taxi. Jak informuje Anna Szumańska, rzecznik resortu, w najbliższych dniach zostanie złożony wniosek o dokonanie wpisu do wykazu prac legislacyjnych rządu. „Rzeczpospolita”

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Głównym założeniem opracowywanego w resorcie infrastruktury projektu jest rozszerzenie wymogów dotyczących niekaralności kierowców taksówek. Przede wszystkim osoby niebędące obywatelami państw z UE lub EFTA – ubiegając się o licencję – będą musiały złożyć zaświadczenie potwierdzające niekaralność nie tylko z polskiego Krajowego Rejestru Karnego, ale także z państwa swojego pochodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo konsula.

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Środowiska taksówkarskie apelowały o wprowadzenie takiego wymogu od lat, wskazując, że obecne przepisy, które wymagają przedłożenia zaświadczenia z KRK, są nieskuteczne. W bazie tej gromadzone są bowiem dane dotyczące osób skazanych przez sądy polskie i Polaków skazanych przez sądy państw obcych. Oprócz tego dzięki ECRIS (European Criminal Records Information System), który zawiera dane z rejestrów karnych państw UE, można uzyskać informację na temat skazanych w Unii. Ale nie poza nią. W efekcie nie ma przeszkód, by osoba, która była w przeszłości karana, nawet za poważne przestępstwa (np. morderstwo, gwałt lub handel narkotykami) w Gruzji, Pakistanie czy Ukrainie, otrzymała w Polsce zaświadczenie o niekaralności.

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Obowiązek przedkładania zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia powinien przyczynić się do skuteczniejszego odsiewania kierowców z kryminalną przeszłością.

– Cieszę się, że rząd opowiada się za tym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że projekt szybko trafi do Sejmu, by jak najszybciej mógł się stać obowiązującym prawem – mówi poseł Jarosław Krajewski z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomina, że jego ugrupowanie już rok temu wzniosło do Sejmu podobny projekt. Warto dodać, że nowelizacja, nad którą pracuje MI, jest o wiele szersza i dotyczy nie tylko lepszego weryfikowania przeszłości kierowców.

Resort proponuje też wprowadzenie ograniczenia liczby możliwych wypisów z licencji. Ma to wyrugować patologie związane z tym, że do tych samych pojazdów wydawanych jest wiele wypisów. W rezultacie odebranie licencji przedsiębiorcy działającemu jako spółka X pozwala natychmiast kontynuować działalność tymi samymi pojazdami, ale już jako spółka Y, na podstawie wcześniej wydanych wypisów.

Ma to ograniczyć sytuacje, gdy do tych samych pojazdów wydawanych jest wiele wypisów, w rezultacie czego odebranie licencji przedsiębiorcy działającemu jako spółka X pozwala natychmiast kontynuować działalność jako spółka Y.

Jednak zdaniem Pawła Saturskiego, przewodniczącego NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych, regulacja tylko sprawia wrażenie zaostrzenia przepisów.

– Propozycja ministerstwa nie eliminuje istniejących patologii ani nawet w żaden sposób ich nie ogranicza. W praktyce nadal możliwe będzie funkcjonowanie mechanizmów pozwalających na omijanie skutków decyzji administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców naruszających przepisy – mówi Saturski.

Próba ograniczenia patologii

Jak tłumaczy, nadal może dochodzić do sytuacji, w której spółka wykonująca przewozy osób utraci licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką, jednak uwzględniając proponowany zapis, owa spółka będzie już w posiadaniu gotowej tej samej floty samochodów z wypisem do licencji spółki córki.

– Jeżeli dla tych samych pojazdów wcześniej zostaną wydane dodatkowe wypisy do licencji innego podmiotu z tej samej grupy kapitałowej, utrata licencji przez jedną spółkę nie będzie miała w praktyce większego znaczenia. Flota pojazdów, kierowcy oraz działalność operacyjna zostaną natychmiast przeniesione do drugiego podmiotu, który będzie kontynuował działalność bez żadnej przerwy – dodaje.

Jak podnosi, skuteczna walka z tego rodzaju praktykami wymaga wprowadzenia zasady, zgodnie z którą na danym obszarze licencyjnym jeden pojazd może posiadać wyłącznie jeden aktywny wypis z licencji, a wydanie kolejnego wypisu automatycznie powoduje unieważnienie wcześniej wydanego dokumentu.

– Dopiero takie rozwiązanie uniemożliwi tworzenie alternatywnych struktur służących obchodzeniu decyzji organów administracji oraz zapewni pełną identyfikowalność przedsiębiorcy faktycznie wykonującego przewozy – podsumowuje związkowiec.

Co ciekawe, taki wspólny postulat zgłosili zarówno przedstawiciele korporacji taksówkarskich, jak i firmy świadczące usługi przewozów na aplikacje oraz sami pośrednicy (jak Uber czy Bolt) w grudniu 2025 r. podczas obrad senackiego zespołu ds. regulacji rynku taxi.

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– Od początku działalności zespołu jego flagowym postulatem było stworzenie centralnej bazy danych dla sektora taksówkowego. System miałby integrować informacje o licencjach, wypisach, kierowcach, pojazdach i przedsiębiorcach i byłby dostępny dla uprawnionych uczestników rynku. Zapewniałby wgląd do uprawnień kierowców oraz ich badań lekarskich i psychologicznych w czasie rzeczywistym. W takim przypadku, dla przykładu, pośrednicy zyskaliby możliwość blokady kierowców natychmiast po tym, gdy ci utracą uprawnienia, a urzędy zyskałyby potwierdzenie wiarygodności dokumentacji kierowcy taksówki – mówi Jarosław Antoniuk, prezes Polskiego Związku Partnerów Aplikacyjnych.

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Brak takiej bazy danych sprawia, że podczas kontroli taksówek prowadzonych np. przez Inspekcję Transportu Drogowego inspektor nie jest w stanie samodzielnie zweryfikować, czy dokumenty okazane przez kierowcę są autentyczne i aktualne. Musi kontaktować się z urzędem miasta, gdzie pracownik pozostaje pod telefonem (np. w czasie planowanych nocnych kontroli) wyłącznie po to, by potwierdzać zgodność danych z miejskim rejestrem.

Projekt przewiduje także wprowadzenie obowiązku posiadania ogólnopolskiego identyfikatora kierowcy taksówki na terytorium całego kraju. Identyfikator ten będzie potwierdzał, że kierowca spełnia niezbędne wymagania do wykonywania pracy kierowcy taksówki.

W ocenie Pawła Saturskiego to również jest pozytywna zmiana, choć zdaniem związkowców równie istotne jest określenie wymagań dla kandydatów do uzyskania ogólnopolskiego identyfikatora kierowcy.

– Brakuje wymogu znajomości języka polskiego, znajomości podstawowej topografii obszaru wykonywania przewozów czy minimalnego doświadczenia za kierownicą. W naszej ocenie kierowca przewożący pasażerów powinien znać język polski przynajmniej na poziomie komunikatywnym oraz posiadać polskie prawo jazdy od co najmniej trzech lat – dodaje taksówkarz.