Taką informację Polskiej Agencji Prasowej przekazała w piątek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz. – Sąd uznał oskarżoną Monikę S. winną zarzucanych jej czynów i wymierzył jej karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 6 tys. zł. Drugą z kobiet – Małgorzatę K. – skazano na taką samą karę pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 4,5 tys. zł – poinformowała rzeczniczka prokuratury.

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Sąd zobowiązał także oskarżone do naprawienia szkód poprzez zapłatę na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Pułtusku ponad 784 tys. zł od Moniki S. oraz ponad 307 tys. zł od Małgorzaty K. Monika S. ma też zapłacić ponad 20 tys. zł na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Obydwie oskarżone mają zakaz zajmowania stanowisk związanych z wykonywaniem czynności księgowych i finansowych przez okres pięciu lat.

– Sąd zdecydował też, że wyrok ma być podany do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pułtusku i wywieszenie go w budynku tego sądu przez okres sześciu miesięcy – powiedziała prok. Łukasiewicz.

Wyrok zapadł w czwartek w Sądzie Okręgowym w Łomży; nie jest prawomocny. Stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Czytaj więcej Prawo karne Przelewały sobie sądowe pieniądze, zasiądą na ławie oskarżonych Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce skierowała do sądu akt oskarżenia dwóch byłych księgowych Sądu Rejonowego w Pułtusku. Łącznie miały okraść ten sąd...

Nieuprawnione przelewy z sądowych kont bankowych

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce. Śledczy ustalili, że Monika S. w okresie od stycznia 2018 r. do czerwca 2024 r. oraz Małgorzata K. od czerwca 2018 r. do października 2019 r., pracując jako główne księgowe Sądu Rejonowego w Pułtusku, przekraczały uprawnienia i wprowadzały w błąd dyrekcję sądu. Kobiety fałszowały dokumentację i dokonywały z rachunków bankowych prowadzonych na rzecz Sądu Rejonowego w Pułtusku nieuprawnionych przelewów bankowych oraz przekazów pocztowych na własne rachunki oraz konta członków rodzin.

W trakcie śledztwa obie podejrzane przyznały się do winy i złożyły wyjaśnienia.