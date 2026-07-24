Notowany w Sztokholmie europejski potentat PRS w I połowie 2026 r. zaksięgował 5,79 mld koron szwedzkich NOI, czyli przychodów z czynszów pomniejszonych o koszty operacyjne, o 1,7 proc. więcej niż rok wcześniej. W samym II kwartale wynik NOI sięgnął 3,02 mld koron.

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Polska część portfela wypracowała 105 mln koron (41 mln zł) NOI.

Poza najmem grupa kontynuuje prywatyzację portfela, czyli sprzedaż mieszkań nabywcom indywidualnym. Tylko w II kwartale sprzedano 538 mieszkań za 2,24 mld koron, za 30 proc. powyżej wartości księgowej. Sprzedając część zasobu grupa poprawia płynność i wskaźniki zadłużenia.

Heimstaden oferuje mieszkania pod klucz

Na koniec czerwca 2026 r. wynajmowany portfel Heimstadena liczył 155,6 tys. mieszkań, z czego 46,6 tys. w Szwecji, 39,9 tys. w Czechach, 29,8 tys. w Niemczech i 19,4 tys. w Danii.

Polska jest w grupie państw, gdzie Heimstaden ma mniejsze zasoby – nad Wisłą to 1,79 tys. lokali.

Prywatyzacja w Polsce rozpoczęła się w czerwcu ub.r. Do tej pory portfel najmu zmniejszył się o 264 mieszkań. Na sprzedaż trafiają lokale z pełnym wyposażeniem, gdzie skończyły się umowy z najemcami, a ponadto w ofercie są nieużywane mieszkania w stanie deweloperskim w bloku zamówionym u dewelopera, który to blok nie wszedł do oferty najmu.

– W segmencie najmu w Polsce osiągnęliśmy bardzo wysoką marżę operacyjną i poprawiliśmy ją rok do roku – wraz ze wzrostem czynszów o 3,8 proc., pomimo uwzględnienia efektu pustostanów, w okresie bardziej stabilnym czynszowo niż w poprzednich latach. Przychody z najmu w II kwartale wyniosły 48 mln koron, a wartość portfela, po uwzględnieniu efektu prywatyzacji, nieznacznie, ale ponownie wzrosła do ok. 4,2 mld koron przy poprawie rentowności portfela powyżej 5,6 proc. Podpisaliśmy ponad 500 nowych umów najmu i jesteśmy dobrze przygotowani na okres letni pod względem oferty mieszkań – powiedział Paweł Romańczuk, szef ds. zarządzania aktywami i operacjami w Heimstaden Poland. – W Polsce w II kwartale utrzymaliśmy tempo sprzedaży mieszkań z I kwartału, pomimo rosnącej ostrożności kupujących oraz szerszej oferty wolnych lokali. Jednocześnie poprawiliśmy zyskowność ze sprzedaży dzięki większej dyscyplinie przy wycenie mieszkań oraz wysiłkowi naszych agentów, w tym naszego świeżo utworzonego zespołu, który odpowiadał za 38 proc. wszystkich transakcji w tym kwartale. W II kwartale wartość sprzedaży wyniosła 227 mln koron. Był to nasz najlepszy kwartał od początku procesu prywatyzacji pod względem osiągniętej marży – dodał.

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Model hybrydowy. Heimstaden wynajmuje mieszkania, a część sprzedaje

Wcześniej sprzedaż mieszkań odbywała się przez duże, zewnętrzne agencje. Rezygnacja z pośredników daje większą elastyczność. – Dzięki temu możemy szybciej podejmować decyzje dotyczące poszczególnych mieszkań, skuteczniej oceniać moment sprzedaży oraz elastycznie przywracać lokale na rynek najmu, jeśli uznamy to za bardziej opłacalne – tłumaczył Romańczuk.

Pod koniec czerwca, w rocznicę uruchomienia prywatyzacji, firma Heimstaden Poland szacowała, że sprzedaje 30–35 mieszkań miesięcznie. Równocześnie obłożenie portfela wynajmowanych lokali przekraczało 96 proc., a ok. 55 proc. najemców przedłuża umowy po zakończeniu pierwszego okresu najmu.

– Obecnie największym zainteresowaniem cieszą się większe mieszkania, co odzwierciedla strukturę popytu na rynku, gdzie dominują klienci kupujący lokale na własne potrzeby mieszkaniowe. Około 15 proc. nabywców stanowią obecni lub byli najemcy osiedli Heimstaden, którzy decydują się na zakup zajmowanego lokalu lub wybierają większe mieszkanie w ramach tej samej inwestycji – relacjonował Romańczuk.