Biurowiec Lixa E przy ul. Marcina Kasprzaka 6 w Warszawie wchodzi w skład kompleksu biurowego firmy Yareal Polska. Budynek oferujący niemal 18 tys. mkw. powierzchni komercyjnej został oddany do użytku na początku 2024 roku. Dziś jest już praktycznie w pełni wynajęty, do wzięcia został tylko jeden moduł.

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Przeprowadzka do nowego biura za kilka miesięcy

Niemal 2,5 tys. mkw. na pierwszym piętrze budynku Lixa E wynajęła firma Forvis Mazars. To globalna sieć świadcząca usługi audytorsko-doradcze i podatkowe. Przeprowadzkę zaplanowano na maj 2027 roku.

– W odpowiedzi na rozwój naszej organizacji wspólnie z polskimi partnerami Forvis Mazars uznaliśmy, że nadszedł właściwy moment na kolejny istotny krok – tak wynajem biura w centrum Warszawy komentuje Olivier Degand, partner zarządzający Forvis Mazars w Polsce. – Wybraliśmy budynek spełniający najwyższe standardy środowiskowe.

Kompleks biurowy Lixa to pięć budynków o powierzchni 77 tys. mkw. Zaprojektowała je pracownia HRA Architekci. Yareal jest właścicielem dwóch obiektów – Lixa C i Lixa E.

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Ekologiczne zielone biura

Deweloper wykorzystał do budowy m.in. niskoemisyjny beton i aluminium pochodzące w 70 proc. z recyklingu. W ramach kompleksu powstało ponad 5,5 tys. mkw. terenów zielonych.

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Budynki Lixa są certyfikowane w międzynarodowych systemach oceny – m.in. BREEAM na poziomie Excellent, WiredScore Platinum, WELL Health-Safety, ActiveScore czy AirRated.

Yareal Polska należy do YAM Invest Group, spółka jest zarządzana przez Yareal Polska Holding. Firma ma na koncie 32 inwestycje mieszkaniowe i biurowe. Dostarczyła na rynek 4 tys. mieszkań i 150 tys. powierzchni biurowej.

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