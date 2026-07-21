To kolejny budynek biurowy kupiony przez polski kapitał.

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Stabilni najemcy w warszawskim biurowcu

Sześciokondygnacyjny Sky Office Center, butikowy budynek klasy A, znajduje się przy ul. Rzymowskiego 31 w Mokotowskim Obszarze Biznesowym, jednym z głównych zagłębi biurowych stolicy. Budynek oferuje ok. 4,8 tys. mkw. powierzchni najmu brutto (GLA).

W momencie sprzedaży Sky Office Center był wynajęty kilku najemcom o stabilnej sytuacji finansowej, reprezentującym zarówno międzynarodowe, jak i krajowe przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki. To m.in. New Balance, PKO Bank Polski, Fabet i Totalizator Sportowy.

Nieruchomość ma certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent.

Firma Hines sprzedała biurowiec prywatnemu polskiemu inwestorowi. Strony nie podały wartości transakcji.

Biurowce na celowniku inwestora

– Ta transakcja to kolejny przykład na to, że polscy inwestorzy coraz śmielej inwestują w aktywa biurowe, dostrzegając możliwości inwestycyjne również w dobrze funkcjonujących nieruchomościach tego sektora – komentuje Artur Czuba, dyrektor z firmy Avison Young, która doradzała przy sprzedaży budynku Sky Office Center. – W ciągu ostatnich dwóch lat krajowy kapitał znacząco zwiększył aktywność na rynku nieruchomości komercyjnych, co znajduje odzwierciedlenie, nie tylko w liczbie transakcji, ale również w ich wolumenie. Warto podkreślić, że największą transakcją na rynku biurowym w pierwszej połowie 2026 roku był zakup dokonany właśnie przez polskiego inwestora – zauważa.

W transakcję zaangażowane były także dwie kancelarie prawne: Pinsent Masons, doradzająca sprzedającemu i DLP Duch / Lisicki & Partners, reprezentująca kupującego.