Warszawski biurowiec Central Point został w 2026 r. kupiony przez spółkę Lewandpol, której właścicielem jest Andrzej Lewandowski, przedsiębiorca z branży OZE i kierowca wyścigowy.
Czeska grupa inwestycyjna NASA Capital, zajmująca się zarządzaniem kapitałem zamożnych klientów (High-Net-Worth Individuals), wraz z Ipopema TFI uruchomi w Polsce fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych (FIZAN) skupiony na inwestowaniu w dochodowe nieruchomości komercyjne.
Brak silnego kapitału instytucjonalnego to jedna z największych bolączek naszego rynku nieruchomości komercyjnych. Przyjęty przez NASA i Ipopemę model FIZAN oznacza, że minimalny próg wejścia to równowartość 40 tys. euro (ponad 170 tys. zł).
Czytaj więcej
Nieruchomości pozostają ważnym składnikiem majątków najbogatszych ludzi. Światowi krezusi stawiają już nie tylko na luksusowe apartamenty, aby demo...
Celem jest, by FIZAN osiągnął wartość około 500 mln euro (2,2 mld zł) i miał w portfelu kilkanaście dochodowych budynków o łącznej powierzchni ok. 250 tys. mkw. Fundusz ma inwestować w istniejące nieruchomości komercyjne, generujące stabilny dochód z najmu. Na radarze są głównie biurowce, ale też inne klasy nieruchomości, w Warszawie i największych miastach regionalnych. Pierwsza transakcja jest w toku.
NASA Capital chwali się 30-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych, członkowie zespołu uczestniczyli w 95 projektach i transakcjach o łącznej wartości przekraczającej 570 mln euro i zarządzali portfelem ponad 350 tys. mkw.
– W ostatnich latach Polska przyciągnęła znaczący kapitał z Czech, w tym wiele funduszy inwestycyjnych (jako kupujących nieruchomości – red.). Jesteśmy częścią tego trendu, ale od początku zależało nam również na stworzeniu rozwiązania dostępnego dla polskich inwestorów, nawet jeśli większość kapitału będzie pochodzić z Czech. To był jeden z głównych powodów, dla których zdecydowaliśmy się na współpracę z Ipopema TFI, współtworząc w pełni lokalną, regulowaną strukturę funduszu – skomentował Marc Safari, chief operating officer w NASA Capital. – Inwestujemy w istniejące aktywa, które już posiadają najemców i od pierwszego dnia generują dochód. Starannie wybieramy nieruchomości, a następnie aktywnie nimi zarządzamy, optymalizując ich funkcjonowanie i realizując modernizacje tam, gdzie tworzą one wartość. Tak pracujemy od ponad 30 lat i właśnie z takim podejściem wchodzimy na polski rynek. Chcemy wspólnie z Ipopema TFI budować fundusz oferujący inwestorom dostęp do stabilnych, dochodowych nieruchomości komercyjnych w przejrzystej, lokalnie regulowanej strukturze – dodał.
– Jesteśmy dumni, że wspólnie z NASA Capital utworzyliśmy pierwszy na polskim rynku fundusz łączący czeski kapitał, doświadczenie inwestycyjne oraz w pełni lokalną strukturę polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Tworzenie „szytych na miarę” funduszy inwestycyjnych jest naszą specjalnością od prawie 20 lat, a współpraca z NASA Capital została nawiązana w idealnym momencie – dodał Maciej Jasiński, dyrektor zarządzający w Ipopema TFI.
Czytaj więcej
Liczymy na zamknięcie formalności w II kwartale, by ruszyć w Polsce z funduszem z niskim progiem wejścia i szeroką dystrybucją jednostek. Takie pro...
Czesi stworzyli bardzo prężnie działający rynek funduszy inwestujących w nieruchomości komercyjne. Podmioty te zbierają tyle pieniędzy – głównie od Czechów i Słowaków – że macierzysty rynek jest zdecydowanie za ciasny. Fundusze są bardzo aktywne w Polsce. W I połowie tego roku w nieruchomości komercyjne w Polsce zainwestowano ponad 3 mld euro, z czego 766 mln euro ulokowały czeskie fundusze, a ok. 300 mln euro to polski kapitał. Różnica jest taka, że nasz rodzimy kapitał to głównie przedsięwzięcia bogatych Polaków, którzy dywersyfikują zbudowane w innych branżach majątki – przykładem jest zakup warszawskiego biurowca Central Point przez spółkę Lewandpol, której właścicielem jest Andrzej Lewandowski, przedsiębiorca z branży OZE i kierowca wyścigowy.
Próbę zbudowania w Polsce otwartego funduszu z niskim progiem wejścia, w oparciu o europejskie struktury, podejmuje Accolade Fund związany z czeską grupą inwestującą w magazyny – Accolade.
Od lat trwają próby wprowadzenia REIT-ów, czyli specjalnych spółek akcyjnych lokujących zebrane środki w dochodowe nieruchomości komercyjne i wypłacających akcjonariuszom regularne dywidendy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas