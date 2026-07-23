Czeska grupa inwestycyjna NASA Capital, zajmująca się zarządzaniem kapitałem zamożnych klientów (High-Net-Worth Individuals), wraz z Ipopema TFI uruchomi w Polsce fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych (FIZAN) skupiony na inwestowaniu w dochodowe nieruchomości komercyjne.

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Brak silnego kapitału instytucjonalnego to jedna z największych bolączek naszego rynku nieruchomości komercyjnych. Przyjęty przez NASA i Ipopemę model FIZAN oznacza, że minimalny próg wejścia to równowartość 40 tys. euro (ponad 170 tys. zł).

FIZAN inwestujący w dochodowe nieruchomości. Oferta dla zamożniejszych Polaków

Celem jest, by FIZAN osiągnął wartość około 500 mln euro (2,2 mld zł) i miał w portfelu kilkanaście dochodowych budynków o łącznej powierzchni ok. 250 tys. mkw. Fundusz ma inwestować w istniejące nieruchomości komercyjne, generujące stabilny dochód z najmu. Na radarze są głównie biurowce, ale też inne klasy nieruchomości, w Warszawie i największych miastach regionalnych. Pierwsza transakcja jest w toku.

NASA Capital chwali się 30-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych, członkowie zespołu uczestniczyli w 95 projektach i transakcjach o łącznej wartości przekraczającej 570 mln euro i zarządzali portfelem ponad 350 tys. mkw.

– W ostatnich latach Polska przyciągnęła znaczący kapitał z Czech, w tym wiele funduszy inwestycyjnych (jako kupujących nieruchomości – red.). Jesteśmy częścią tego trendu, ale od początku zależało nam również na stworzeniu rozwiązania dostępnego dla polskich inwestorów, nawet jeśli większość kapitału będzie pochodzić z Czech. To był jeden z głównych powodów, dla których zdecydowaliśmy się na współpracę z Ipopema TFI, współtworząc w pełni lokalną, regulowaną strukturę funduszu – skomentował Marc Safari, chief operating officer w NASA Capital. – Inwestujemy w istniejące aktywa, które już posiadają najemców i od pierwszego dnia generują dochód. Starannie wybieramy nieruchomości, a następnie aktywnie nimi zarządzamy, optymalizując ich funkcjonowanie i realizując modernizacje tam, gdzie tworzą one wartość. Tak pracujemy od ponad 30 lat i właśnie z takim podejściem wchodzimy na polski rynek. Chcemy wspólnie z Ipopema TFI budować fundusz oferujący inwestorom dostęp do stabilnych, dochodowych nieruchomości komercyjnych w przejrzystej, lokalnie regulowanej strukturze – dodał.

– Jesteśmy dumni, że wspólnie z NASA Capital utworzyliśmy pierwszy na polskim rynku fundusz łączący czeski kapitał, doświadczenie inwestycyjne oraz w pełni lokalną strukturę polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Tworzenie „szytych na miarę” funduszy inwestycyjnych jest naszą specjalnością od prawie 20 lat, a współpraca z NASA Capital została nawiązana w idealnym momencie – dodał Maciej Jasiński, dyrektor zarządzający w Ipopema TFI.

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Bogaci Polacy już dostrzegli zalety inwestowania w nieruchomości komercyjne

Czesi stworzyli bardzo prężnie działający rynek funduszy inwestujących w nieruchomości komercyjne. Podmioty te zbierają tyle pieniędzy – głównie od Czechów i Słowaków – że macierzysty rynek jest zdecydowanie za ciasny. Fundusze są bardzo aktywne w Polsce. W I połowie tego roku w nieruchomości komercyjne w Polsce zainwestowano ponad 3 mld euro, z czego 766 mln euro ulokowały czeskie fundusze, a ok. 300 mln euro to polski kapitał. Różnica jest taka, że nasz rodzimy kapitał to głównie przedsięwzięcia bogatych Polaków, którzy dywersyfikują zbudowane w innych branżach majątki – przykładem jest zakup warszawskiego biurowca Central Point przez spółkę Lewandpol, której właścicielem jest Andrzej Lewandowski, przedsiębiorca z branży OZE i kierowca wyścigowy.

Próbę zbudowania w Polsce otwartego funduszu z niskim progiem wejścia, w oparciu o europejskie struktury, podejmuje Accolade Fund związany z czeską grupą inwestującą w magazyny – Accolade.

Od lat trwają próby wprowadzenia REIT-ów, czyli specjalnych spółek akcyjnych lokujących zebrane środki w dochodowe nieruchomości komercyjne i wypłacających akcjonariuszom regularne dywidendy.