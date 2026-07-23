Jak przypomina Interia, kariera Ryszarda Pisarskiego rozpoczęła się pod koniec lat 50. Miał około 18 lat, gdy wziął udział w konkursie dla amatorów organizowanym przez Polskie Radio. Tam też został dostrzeżony. W kolejnych latach intensywnie koncertował, nagrywał i współpracował z autorami piosenek. Występował również jako konferansjer.

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Jeszcze dzień wcześniej rozmawiał z przyjacielem

Do najbardziej znanych utworów Pisarskiego należały „To jest dzień”, „Ty jesteś czarujący” i „Kiedy patrzę w twoje oczy”. Wykonywał także piosenkę „Czy tutaj mieszka panna Agnieszka”.

Informację o śmierci artysty przekazał na Facebooku jego przyjaciel – dziennikarz Maciej Klociński. Mężczyzna rozmawiał z Pisarskim zaledwie dzień przed jego śmiercią i nic nie wskazywało na gwałtowne pogorszenie jego stanu. Pod opublikowanym przez dziennikarza wpisem pojawiły się liczne kondolencje.

Ryszard Pisarski miał problemy zdrowotne i finansowe

Pisarski wycofał się z działalności estradowej w połowie lat 90. W 2015 roku media informowały o jego trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej. Po operacji biodra potrzebował kosztownej rehabilitacji, a wydatki na leczenie doprowadziły do zadłużenia. Finalnie jego mieszkanie zostało wystawione na licytację. Artysta publicznie apelował wówczas o pomoc, przypominając, że wcześniej sam angażował się w akcje charytatywne.