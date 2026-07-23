Po długooczekiwanym comebacku System of a Down, który w minioną sobotę i niedzielę zapełnił PGE Narodowy dwa razy, w Polsce nie zabraknie muzycznych atrakcji z bardzo zróżnicowanych stylistyk.

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Andrea Bocelli zaśpiewa dwa razy

Na swoich fanów jak zwykle liczyć może Andrea Bocelli, który zaśpiewa 14 sierpnia w Gdańsku na Polsat Plus Arenie oraz 16 sierpnia na warszawskim PGE Narodowym. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów w branży rozrywkowej zaprezentuje wyjątkowy koncert z okazji 30. rocznicy wydania albumu „Romanza”.

Stał się międzynarodowym fenomenem po premierze w 1997 r. Do dzisiaj sprzedał się w ponad 20 milionach egzemplarzy na całym świecie. Jest to najlepiej sprzedający się album włoskojęzyczny, ale też nieanglojęzyczny na świecie. Zawiera ponadczasowy hit „Con Te Partirò” („Time To Say Goodbye”). Podczas polskich koncertów publiczność usłyszy utwory z „Romanzy”, a także największe przeboje z bogatej kariery tenora.

The Weeknd i Pitbull na PGE Narodowym

Największą gwiazdą pop sierpnia będzie jednak The Weeknd, który na PGE Narodowym wystąpi również dwa razy – 4 i 5 sierpnia.

The Weeknd, największa gwiazda pop, wystąpi dwa razy w Warszawie Foto: LIVE NATION

Kanadyjski gwiazdor, porównywany jest do Michaela Jacksona, co po sukcesie filmu „Michael” ma swoje dodatkowe znaczenie. Gdy poprzednio artysta planował pobyt w Polsce, przeniesiono koncert z krakowskiej hali na warszawski stadion. Wtedy, zanim The Weeknd zstąpił z kosmicznych przestworzy na arenę Narodowego symbolicznie podarował sobie cały świat – w pigułce. Koncert przypominał didżejski set, zaś płyta Narodowego stała się największym parkietem w Warszawie, gdzie rytm dyktowały remiksy – najczęściej Swedish House Mafia.

Mieliśmy też paradę hitów znanych z duetów The Weeknda – m.in. z Gesaffelstein („Lost in the Fire”). W Warszawie artysta promować będzie swój zeszłoroczny album „Hurry Up Tomorrow” i zaprezentuje 37 piosenek. Na razie nie potwierdzają się wieści, że zmieni swoją muzyczną tożsamość i zacznie karierę pod nowym szyldem. The Weeknd będzie miał mocny support w postaci rapera Playboi Carti.

Wcześniej, bo już 23 lipca, na PGE Narodowym wystąpi Pitbull oraz Lil Jon. Pitbull znalazł świetny sposób na sławę – łączy hip-hop, muzykę latynoską (wszak jest Kubańczykiem) i pop, czyniąc z tej mieszanki chwytliwe, imprezowe hity.

Seal zaprasza swoich fanów do malowniczej Opery Leśnej w Sopocie. Seal sprzedał ponad 30 milionów albumów na całym świecie, a podczas sopockiego występu nie zabraknie jego największych hitów „Killer”, „Crazy”, „Kiss From A Rose”.

Primus w Warszawie

Wydarzeniem dla fanów muzyki niezależnej będzie show Primusa, jednego z najbardziej oryginalnych zespołów światowej alternatywy. Wystąpi 6 sierpnia na Letniej Scenie Progresji. Twórczość słynnego zespołu pod przewodnictwem Lesa Claypoola, wirtuoza basu i jedynego stałego członka grupy, to muzyka świadomie dziwaczna i eksperymentalna, ale nie odstraszająca. Warszawski koncert też typowy nie będzie. Usłyszymy na pewno najnowszy utwór „Pablo’s Hippos” ze składankowej płyty „Sessanta E.P.P.P.” z 2024 r.

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Aż na cztery koncerty przyjedzie do Polski Gogol Bordello, prowadzony od 1999 r. przez urodzonego w Ukrainie Eugene’a Hütza. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie to dla Eugene’a i zespołu sprawa życia i śmierci. Artyści nieustannie angażują się w działania na rzecz wsparcia Ukrainy – współpracują z organizacjami Nova Ukraine i ArtDopomoga, organizują koncerty charytatywne m.in. z Patti Smith, The Hold Steady, Suzanne Vegą, Magnetic Fields i Matisyahu. Grupa zagra w dniach 15-18 sierpnia kolejno we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu.

Na trzy koncerty przyjedzie do Polski Soulfly. Od dekad stoi na czele nurtu groove metalu, nieustannie proponując nowe brzmienia, za co odpowiada Max Cavalera, którego fani ciężkich brzmień poznali jeszcze w Sepulturze. Soulfly zagra w poznańskiej Tamie (24 sierpnia), warszawskiej Progresji (25 sierpnia) i krakowskim Kwadracie (26 sierpnia).

Tymczasem właśnie trafiły do sprzedaży bilety na cztery koncerty Macy Gray, autorki światowego przeboju „I Try” (23.11.2026 – B90, Gdańsk; 26.11.2026 – Wytwórnia, Łódź; 27.11.2026 – B17, Poznań; 29.11.2026 – CK A2, Wrocław).