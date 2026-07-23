Projekt został przyjęty stosunkiem głosów 216 do 212, a przeciwko niemu zagłosowało siedmiu parlamentarzystów Partii Republikańskiej. To sprawiło, że gdyby nie głosy sześciu kongresmenów Partii Demokratycznej, którzy zagłosowali wbrew linii partii, ustawa nie zostałaby przyjęta.

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Większość Demokratów opowiedziała się przeciwko projektowi, m.in. na znak protestu przeciwko wojnie z Iranem. Media zwracają jednak uwagę, że dalsza droga legislacyjna projektu i jego ostateczne uchwalenie może być skomplikowane.

USA mają zwiększyć budżet obronny o ponad 220 miliardów dolarów

Projekt ustawy przewiduje największy roczny wzrost wydatków wojskowych we współczesnej historii – zauważył „New York Times”. Zakłada on m.in. podwyżki wynagrodzeń dla żołnierzy i zwiększenie zdolności produkcyjnych amerykańskiego przemysłu obronnego. Ustawa zwiększa budżet obronny o ponad 227 miliardów dolarów w porównaniu z poprzednim rokiem. Republikanie przekonują, że tak znaczący wzrost wydatków jest niezbędny, aby przygotować kraj na coraz bardziej niebezpieczne realia bezpieczeństwa międzynarodowego – podkreśliła gazeta.

Jeden z zapisów przegłosowanego projektu przewiduje utworzenie programu mającego na celu rozszerzenie współpracy między przemysłem obronnym USA i Polski. Ma on zwiększyć zdolności do wspólnej produkcji uzbrojenia, wzmocnić odporność łańcuchów dostaw oraz wesprzeć gotowość operacyjną sił zbrojnych USA i ich sojuszników – czytamy.

Projekt zakłada, że administracja USA, w przypadku wycofania żołnierzy lub sprzętu z Europy, musiałaby wykazać, że nie było możliwe ich przeniesienie na wschodnią flankę NATO, w tym do Polski.

Żołnierze USA w Europie Foto: PAP

Pentagon ma przedstawić Kongresowi raport dotyczący przeglądu rozmieszczenia sił USA w Europie

W tej wersji dokumentu znalazł się też wymóg przedstawienia przez Pentagon raportu dotyczącego przeglądu rozmieszczenia sił USA w Europie w ciągu 90 dni po wejściu w życie ustawy. Projekt wymaga, by przy analizowaniu zmian obecności wojsk USA w Europie Pentagon oceniał m.in. względne skutki rozmieszczenia sił rotacyjnych w porównaniu z siłami stacjonującymi na stałe.

W ubiegłym tygodniu Demokraci w Senacie zablokowali projekt ustawy w izbie wyższej Kongresu na znak protestu wobec wojny z Iranem oraz tego, że prezydent Donald Trump nie skonsultował z Kongresem swojej decyzji o skierowaniu amerykańskich sił zbrojnych do udziału w konflikcie.

Ostateczny tekst ustawy NDAA zostanie wypracowany w negocjacjach między przedstawicielami obydwu izb Kongresu. Jeśli kompromisowa wersja zostanie przez nie przyjęta, zostanie przekazana prezydentowi, który będzie mógł ją podpisać albo odrzucić.

Zwykle jako datę graniczną przyjęcia ustawy przyjmuje się 1 października (rozpoczęcie nowego roku fiskalnego), lecz w praktyce proces ten znacznie się przedłużał. Obowiązująca obecnie ustawa została uchwalona pod koniec grudnia 2025 roku.