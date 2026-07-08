Mocny punkt albumu stanowi „Mr Charm” z riffem oscylującym w klimacie „Gimme Shelter”. Jagger piętnuje w piosence „szalonego magnata, pana Muska” oraz wszystkich tych, których jedynym celem jest zarabianie pieniędzy.

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Czy The Rolling Stones zgodzili się reklamować Teslę

Z tą piosenką związana jest internetowa sensacja. Kolportowano mianowicie newsa, że Mick Jagger miał otrzymać od Elona Muska ofertę pół miliarda dol. za reklamowanie Tesli, mającej problemy ze sprzedażą, po tym jak Musk firmował wiele kontrowersyjnych decyzji u boku Donalda Trumpa, a jego produkty spotykały się z bojkotem. W sieci można było przeczytać, że Jagger odpowiedział na ofertę Muska: „NIGDY nie dam się kupić miliarderom takim jak ty; rock and roll nie jest na sprzedaż – popieram ludzi przeciwko chciwości, rasizmowi i korporacyjnemu wyzyskowi”. Ta odpowiedź nie została nigdy potwierdzona, była za to dementowana, zaś ostatnio pisze się, iż jest 96 proc. pewności, że została wyprodukowana z użyciem AI.

The Rolling Stones o nagrywaniu „Foreign Tongues”

Wspominając proces nagrywania, Mick Jagger powiedział: „Uwielbiam sesje nagraniowe w londyńskim studiu Metropolis. Praca nad »Foreign Tongues« była niezwykle intensywna i trwała kilka tygodni. Mieliśmy 14 świetnych utworów i pracowaliśmy w szybkim tempie. Podoba mi się tamtejsze pomieszczenie – nie jest zbyt duże, dzięki czemu można wyczuć pasję bijącą od wszystkich obecnych”.

Keith Richards dodał: „Album »Foreign Tongues« stanowi kontynuację »Hackney Diamonds«; wspaniale było znów pracować w Londynie i chłonąć tamtejszą atmosferę. To był miesiąc pełen skondensowanej energii. Dla mnie najważniejsza jest radość z tego, co robimy. Mam wielkie szczęście, że mogę się tym zajmować – oby trwało to jak najdłużej”.

Ronnie Wood skomentował to słowami: „W studiu panowała niezwykle twórcza atmosfera, a cały zespół był w szczytowej formie przez cały czas trwania prac. Często udawało nam się nagrać idealną wersję już za pierwszym podejściem. Mam nadzieję, że materiał spodoba się słuchaczom”.

Album „Foreign Tongues" ukaże się 10 lipca w wielu formatach, w tym na płytach CD (również w wersjach deluxe), kasetach magnetofonowych, różnych edycjach winylowych (standardowych oraz limitowanych, kolorowych), a także w wersjach dostępnych u wybranych sprzedawców i w specjalnych zestawach kolekcjonerskich.