Tournee Stonesów. Minimum 800 dolarów za obejrzenie Jaggera z pierwszych rzędów

Globalny sukces może łączyć się z pewnym zawodem. W tygodniu premiery Stonesi nie zajęli pierwszego miejsca w Stanach Zjednoczonych. Na pierwszym miejscu w notowaniu „Billboardu” był grupa Blink-182 z albumem „One More Time…”, zaś drugi Drake z płytą „For All The Dogs”.

Być może dlatego Stonesi zdecydowali się zacząć światowe tournée od podboju Ameryki. Ta jednak nie została rzucona na kolana. Nawet w pierwszym dniu tournée dostępne były resztki biletów. W Houston za obecność przed sceną trzeba było zapłacić ok. 800 dolarów, w Las Vegas – grubo ponad tysiąc, w Chicago podobnie. Najtańsze bilety oscylują w przedziałach 200-300 dolarów. Trzeba dodać, że niektóre najdroższe bilety są sprzedawane w formule „zweryfikowanej odsprzedaży”, czyli od internetowych koników.

Keith Richards abstynent

Jedno jest pewne: to pierwsze tournée, podczas którego Mick Jagger i Keith Richards są już po osiemdziesiątce, 76-letni staż życia osiągnął Ronnie Wood.

Wcześniej było ciężko. W 2019 r. Jagger (ur. 1943) został hospitalizowany z powodu pilnej operacji serca. W 2021 r. perkusista Charlie Watts, najstarszy w zespole, zmarł w wieku 80 lat po krótkiej chorobie, na nowotwór. Nawet gitarzysta Keith Richards (ur. 1943), kiedyś wymieniony jako jedyne stworzenie – oprócz karaluchów, jakie może przetrwać nuklearną apokalipsę, przyznał, że lekarze kazali mu rzucić palenie. Z alkoholu korzysta okazjonalnie, co widać na Instagramie.

Wattsa zastąpi towarzyszący perkusista Steve Jordan.